Pudzianowski dał Szpilce prezent i podgrzał atmosferę przed walką. To wideo jest hitem internetu

Pojedynki takich gwiazd sportów walki jak Mariusz Pudzianowski i Artur Szpilka zawsze budzą ogromne zainteresowanie, nawet jeśli mierzą się oni z mniej znanymi przeciwnikami. Kilka miesięcy temu ogłoszono jednak, że ci dwaj zawodnicy niebawem staną na ringu naprzeciw siebie. Wizja tej walki urzeczywistniła się i dojdzie do niej podczas nadchodzącej edycji KSW, a konkretnie gali XTB KSW Colosseum 2.

Mariusz Pudzianowski zażartował z Artura Szpilki przed walką

Zazwyczaj przed tego temu starciami emocje sięgają zenitu jeszcze zanim sportowcy wejdą na arenę walk. Tym razem nie było inaczej. Do ciekawej sytuacji między dawnym strongmanem i byłym pięściarzem doszło podczas ceremonii ważenia.

To właśnie podczas tej części przygotowań do walki najczęściej dochodzi do spięć pomiędzy zawodnikami. Pudzianowski i Szpilka jednak nie awanturowali się, chociaż pierwszy z wymienionych postanowił zażartować z młodszego od siebie rywala. W pewnej chwili wręczył mu prezent. – Ma tu coś dla ciebie. Wczoraj był dzień dziecka, więc proszę bardzo – powiedział i podał oponentowi butelkę mleka. – Żeby się czasem nie okazało, że ten dzieciak później wsadzi ci ją do buzi – zripostował błyskawicznie Szpilka.

– Świeżutkie, 10 minut temu nalane – dodał były strongman, który w formule MMA walczy od wielu lat. Cała sytuacja mocno rozbawiła zarówno publiczność jak i obu fighterów. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że Pudzianowski i Szpilka darzą się sporym szacunkiem, a atmosferę przed walką podgrzewali już wielokrotnie na swoich profilach społecznościowych. Zawsze jednak czynili do z klasą i dużym humorem. Podobnie zresztą jak to miało miejsce w trakcie ważenia.

Gdzie i o której oglądać transmisję KSW 83? Walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką

Galę KSW 83 Colloseum 2, podczas której dojdzie także do walki Mariusza Pudzianowskiego i Artura Szpilki będzie można obejrzeć w serwisie streamingowym Viaplay. Jej początek zaplanowano na godzinę 19:00, aczkolwiek dwie największe gwiazdy staną w ringu znacznie później.

twitterCzytaj też:

Mistrz świata w boksie powalczy w Polsce. Wielka walka na horyzoncieCzytaj też:

MSWiA zablokowało konta bankowe High League! Uzasadnienie zaskakuje