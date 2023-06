Ewa Piątkowska zawalczy z mężczyzną. Przeciwnik byłej mistrzyni świata w boksie będzie cięższy o 70 kg

Polskie federacje zajmujące się „freak fightami” często wpadają na dziwne pomysły, aby szokiem przyciągnąć widzów. Nie brakuje kontrowersji, wyzwisk i splendoru, bo to w założeniu jest reklamą, która sprawi, że ludzie przyjdą do hali lub wykupią transmisję PPV. Zestawienie byłej mistrzyni świata w boksie z mężczyzną można odbierać w kategoriach niecodziennych pomysłów.

Ewa Piatkowska zawalczy z mężczyzną

Ewa Piątkowska uchodzi za najbardziej utytułowaną polską pięściarkę w historii. Była pierwszą polską mistrzynią Europy i świata w kategorii WBC. Od kilku lat związana jest ze środowiskiem mieszanych sztuk walk. Początkowo miała rywalizować w 2021 roku na gali MMA-Vip Marcina Najmana, lecz do debiutu w MMA doszło dopiero rok później podczas Prime 4: Królestwo. Była bokserka pokonała Annę Andrzejewską przez decyzję sędziów.

Teraz na Piątkowską czeka niecodzienne zadanie. Federacja Prime ogłosiła, że podczas piątej gali pochodząca z Radomia zawodniczka zmierzy się z Adrianem „Puszbarberem” Salwą. Jej rywal jest przynajmniej o kilkadziesiąt kilogramów cięższy i nie ma doświadczenie w sporcie zawodowym. Ostatnio walczył ze znanym raperem „Sobotą”, lecz przegrał decyzją sędziów.

- Nie hejtujcie go, bo to ja przyszłam z tym pomysłem do federacji. Przyjmując tę walkę, okazał mi szacunek. Nie jest to dla mnie nowa rzecz, bo często sparowałam z facetami. Nic mi się nie stanie. Trzeba się przyzwyczajać do takich zestawień, bo sądzę, że będzie ich coraz więcej w kolejnych latach – przyznała Piątkowska w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Adrian Salwa przeciwnikiem Ewy Piątkowskiej

Jak poinformowała federacja, w związku z faktem, że żadna kobieta nie chciała walczyć z Piątkowską, zdecydowano się na organizację starcia z mężczyzną w boksie. Kobieta ma niewyobrażalnie większe doświadczenie w pięściarstwie, lecz po stronie rywala będzie stać waga. Podczas ostatniej walki Salwa ważył aż 144 kilogramów, co może oznaczać, że podczas starcia z Piątkowską będzie ważył nawet 70 kilogramów więcej niż 38-latka.

