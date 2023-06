Były reprezentant Polski zawalczy w klatce. Znamy nazwisko jego przeciwnika

W ostatnich latach rynek sportów walki w Polsce zdominowały freak fighty, czyli gale, na których mierzą się ze sobą znane osoby ze świata show-biznesu, internetu itp. Jednak można tam też spotkać byłych zawodowych wojowników, czy np. sportowców, tj. Robert Karaś. „Freaki” robią się już na tyle popularne, że dołączają do nich nawet byli reprezentanci Polski w piłce nożnej. Choć o udziale „Świra” mówiło się już od dłuższego czasu, to teraz stał się on faktem.

Piotr Świerczewski zawalczy w FAME MMA

FAME MMA rozpoczęło przygotowania do nowego projektu, którego celem jest wprowadzenie rewolucji w swoich strukturach oraz poprawienie jakości gal. W związku z tym postanowili dostarczyć kibicom jeszcze większej dawki emocji, organizując wydarzenia w różnych miastach Polski. Najbliższa gala odbędzie się 21 lipca w Hali Stulecia we Wrocławiu. Jedną z nowości będzie pojawienie się w klatce Piotra Świerczewskiego, który od dłuższego czasu łączony był ze sportami walki. Skrzyżuje rękawice z Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem.

– To ukłon dla naszych fanów, którzy do tej pory musieli pokonywać długie trasy, aby oglądać galę na żywo. Od dłuższego czasu dochodziły do nas głosy, że fani chcieliby zobaczyć event FAME np. we Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i innych dużych miastach. Do tej pory ze względu na ograniczoną liczbę gal w roku i brak dostępu do dużego obiektu te miasta były przez nas pomijane. Dzięki FAME FRIDAY ARENA wzmacniamy społeczność FAME – odniósł się do zmian w FAME MMA w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik prasowy organizacji, Muchał Jurczyga.

FAME Friday Arena 1. Karta walk

W walce wieczoru na FAME Friday Arena 1 zmierzą się Jakub „Kubańczyk” Flas oraz Alberto Simao. Wcześniej odbędą się walki: Filipa „Filipka” Marcinka z Marcinem Dubielem (K-1, małe rękawice), Jose „Josefa Bratana” Simao z Kubą Nowaczkiewiczem (MMA), Michała „Wampira” Pasternaka z Pawłem „Księżniczką” Tyburskim (K-1, małe rękawice), Piotra „Świra” Świerczewskiego z Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem (MMA), Dominika „Jaxu” Jaxa z Adrianem „Medusą” Salamonem (MMA kontra BJJ), Piotra „Tyboriego” Tyburskiego z Tomaszem „Zadymą” Gromadzkim (MMA) i Olgi „Nanami Chan” Sałackiej z Elizabeth „Lizi” Anorueą (MMA).

twitterCzytaj też:

Szpilka komentuje zwycięstwo z Pudzianowskim: Znajdą się jakieś osły, co twierdzą, że to była „ustawka”

Czytaj też:

Mariusz Pudzianowski zabrał głos ws. przyszłości. Jego kibice nie będą zadowoleni