Władimir Kliczko wymownie skomentował ruchy Grupy Wagnera. Nie potrzebował do tego słów

Od marca 2022 roku w Ukrainie nie ma chwili wytchnienia. Rosjanie bezustannie atakują wojska ukraińskie i napadają na bezbronnych cywili tamtejszych miast oraz wiosek. Na szczęście siły państwa zarządzanego przez Wołodymyra Zełenskiego dzielnie odpierają ataki agresorów i udało im się odbić kilka wiosek, m.in. w obwodach zaporoskim oraz donieckim. Władimir Putin również ma powody do obaw, ponieważ na terenie Rosji dochodzi do coraz krwawszych bitew. Tam lider Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn planuje kolejne kroki wojenne.

Grupa Wagnera opanowała rosyjskie miasta. Wymowna reakcja Władimira Kliczki

Jewgienij Prigożyn razem z Grupą Wagnera wkroczyli do Rostowa nad Donem i Woroneża i oba miasta są pod ich całkowitą kontrolą. Prigożyn zapowiedział, że jego oddziały mają zamiar ruszyć i zaatakować Moskwę, co ma na celu „przywrócenie sprawiedliwości w armii”. Władimir Putin miał zostać rozwścieczony tą deklaracją i zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby powstrzymać Grupę Wagnera.

Sytuacja jest bacznie śledzona przez kraje Unii Europejskiej, ale też Ukrainę. Były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie Władimir Kliczko, który jest bratem mera Kijowa Witalija, opublikował na Twitterze wpis, w którym zamieścił emotikony popcornu, flagi Rosji, a także świni. To jego reakcja na wydarzenia, do których doszło na terenie Rosji i do następnych, które dojdą. Wpis zebrał wiele komentarzy i wielokrotnie został podany dalej.

twitter

Władimir Kliczko jest na bokserskiej emeryturze od sierpnia 2017 roku. Jego ostatni pojedynek z Anthonym Joshuą zakończył się przegraną przez TKO w jednastej rundzie. W trakcie swojej bogatej kariery Ukrainiec dorobił się pasów WBA, WBO, IBF i IBO. Z 69 stoczonych pojedynków wygrał 64, w tym 53 przez nokaut.

