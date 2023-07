Zawodnik MMA zatrzymany. Śląska policja rozbiła gang pseudokibiców

Grupy pseudokibiców mają to do siebie, że często powinno nazywać się je wprost, czyli gangami. Jedną z nich rozbiła ostatnio śląska policja, a przy okazji okazało się, że należał do niej zawodnik MMA.

Według doniesień mediów 4 lipca na Śląsku doszło do zorganizowanej akcji zatrzymań członków groźnej grupy przestępczej. Zrzeszeni w niej pseudokibice stanowili ogromne zagrożenie, dlatego miejscowi mundurowi rozpracowali i rozbili przestępców. Śląska policja rozbiła gang pseudokibiców O całej sytuacji poinformowano w oficjalnym komunikacie, z którego wynika, że zatrzymano osoby w wieku od 26 do 31 lat, a w trakcie przeszukań poszczególnych mieszkań, samochodów czy też garaży zabezpieczono wiele przedmiotów świadczących o nielegalnej działalności zatrzymanych. Mowa tu między innymi o broni białej takiej jak maczety i kastety, a także kamizelkach kuloodpornych. Jako że grupa miała trudnić się produkcją i sprzedażą narkotyków, znaleziono również tego rodzaju substancje. Mają ponieść odpowiedzialność za wytwarzanie i obrót narkotyków takich jak amfetamina, mefedron czy marihuana. Zarzuty te przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, gdzie aresztowani zostali doprowadzeni. W działaniach udział brali również policjanci kryminalni z miast takich jak Tychy czy też Jaworzno. Zawodnik MMA zatrzymany przez polską policję Według doniesień członkom zorganizowanej grupy przestępczej grozi od kilku do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Na razie trzech podejrzanych trafiło do aresztu na trzy miesiące, a czwarty z nich został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju. Z informacji, którymi podzieliła się policja, wynika, iż to najprawdopodobniej nie będzie koniec zatrzymań w tej sprawie. Co ciekawe w gronie zatrzymanych znajdował się również pewien zawodnik MMA, którego danych nie ujawniono. Wiadomo jednak, że występował on na galach federacji Wotore promującej walki na gołe pięści. Czytaj też:

