Tom Aspinall zakpił z Marcina Tybury. Brytyjczyk zaskoczył tymi słowami

W sobotę w main evencie gali UFC Fight Night w Londynie Marcin Tybura (24-7, 9 KO, 6 SUB) zmierzy się z Tomem Aspinallem (12-3, 9 KO, 3 SUB), który zdaniem ekspertów jest wschodzącą gwiazdą wagi ciężkiej.

To starcie będzie ważne dla polskiego zawodnika także pod względem przyszłości. Jak sam przyznał w wywiadzie dla Polsatu Sport ewentualna wygrana w tym starciu może otworzyć mu drogę do czołówki w tej kategorii.

– Do walki o bycie pretendentem. Będę musiał stoczyć jeszcze jedną walkę. Sergey Pavlovich ma fantastyczną serię wygranych i nie dostaje walki o pas. Ja na to patrzę chłodno, a nie, że coś mi się należy. Wiem, że trzeba na to zapracować – przyznał.

Konfrontacja Tybury i Aspinalla face to face

Gala UFC Fight w Londynie odbędzie się w sobotę 22 lipca. Zanim jednak do tego dojdzie obaj zawodnicy muszą wypełniać swoje obowiązki medialne, czyli udzielać wywiadów, uczestniczyć w konferencjach i innych podobnych wydarzeniach.

We wtorek zawodnicy amerykańskiej organizacji Ultimate Fighting Championship spotkali się face to face przed O2 Areną, gdzie odbędzie się walka. W trakcie spotkania między zawodnikami wywiązał się dialog. Co ciekawe, parę słów padło po polsku, gdyż Brytyjczyk ma polskie korzenie. – Nie jesteś już gruby? Co się stało, trenowałeś? – zapytał szyderczo Aspinall.

– Trochę – odparł Polak.

UFC: Marcin Tybura – Tom Aspinall. Gdzie oglądać?

Walka Marcin Tybura – Tom Aspinall odbędzie się w sobotę na gali UFC Fight Night. Transmisja z tego wydarzenia rozpocznie się o godz. 21:00 i będzie można ją oglądać na żywo w TV na Polsacie Sport Extra oraz w internecie na Polsat Box Go.

Aspinall zajmuje piąte miejsce w rankingu UFC, gdzie wygrał do tej pory pięć walk. Z kolei Tybura plasuje się na dziesiątej lokacie kategorii ciężkiej. Mistrzem tej wagi obecnie jest Jon Jones (27-1-1NC, 10 KO, 7 SUB).

