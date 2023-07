Tomasz Hajto pragnie walczyć ze swoim nemezis na Clout MMA. To byłby freak fight wszech czasów

Freak fightowe gale MMA cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością, co postanowiono wykorzystać również ostatnimi czasy, tworząc nową federację. W Clout MMA zaangażował się między innymi Sławomir Peszko, a już podczas pierwszej imprezy spod tego szyldu dojdzie do starcia Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem. Ten pomysł zaszokował opinię publiczną, ale władze tej federacji chcą iść jeszcze dalej.

Tomasz Hajto chce walczyć z Pedro Pauletą

Według najnowszych doniesień 50-latek chciałby zmierzyć się ze swoim nemezis, o którym kibice nie pozwalają mu zapomnieć od przeszło dwóch dekad. Chodzi mianowicie o Pedro Pauletę, czyli dawnego piłkarza reprezentacji Portugalii. – Jak go ściągniecie, to obiecuję, że wyjdę z nim do ringu za darmo. Mam z nim nierozliczony rachunek – stwierdził Hajto.

W ten sposób nawiązał on do słynnego meczu reprezentacji Polski z Portugalią, który odbył się podczas mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Biało-Czerwoni mierzyli się wówczas z tym zespołem w fazie grupowej i przegrali 0:4, a gole strzelali Rui Costa (jednego) i wspomniany wcześnie Pauleta. W dużej mierze to Hajto był wówczas odpowiedzialny za pilnowanie napastnika i jak widać, zupełnie mu się to nie powiodło.

Clout MMA zorganizuje pojedynek Tomasza Hajty z Pedro Pauletą?

Od tamtego czasu jeśli ktoś chce dopiec byłemu środkowemu obrońcy, nawiązuje właśnie do piłkarskiego spotkania sprzed 21 lat. W związku z tą deklaracją do akcji wkroczyli również szefowie Clout MMA.

– Już jest organizowany kontakt do Paulety, bo skoro powiedziałeś, że wziąłbyś tę walkę, to my czekamy na kontakt. Myślę, że w przyszłości każdy chciałby to zobaczyć – powiedział prowadzący program z udziałem Hajty i Bartmana.

Zanim jednak dojdzie do starcia Polaka z Portugalczykiem, obejrzymy wcześniej już wspomniane starcie. Były piłkarz i dawny siatkarz staną naprzeciw siebie w ringu już 4 sierpnia. Innym hitowym pojedynkiem będzie ten pomiędzy Marcinem Najmanem i Andrzejem Fonfarą.

