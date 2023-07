Szok i niedowierzanie. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk dołącza do FAME MMA

Świat freak fightów właśnie wzbogacił się o kolejną gwiazdę. Wieczorem 25 lipca dowiedzieliśmy się, że już niebawem na jednej z gal FAME MMA wystąpi pięściarz, którego walki niegdyś śledził cały świat. Do tej organizacji dołączył nie kto inny jak Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk będzie walczył w FAME MMA

– To zdecydowanie To zdecydowanie jeden z najlepszych dni w moim życiu zawodowym. Gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, że w FAME zawalczy ktoś taki jak „Diablo”, to chyba bym nie uwierzył. To jest ten kierunek, w jakim chcemy rozwijać naszą federację. Krzysztof, witamy w rodzinie FAME – powiedział Krzysztof Rozpara, współwłaściciel organizacji, do której dołączył Włodarczyk.

To spory zwrot akcji, ponieważ wcześniej „Diablo” dał się poznać raczej jako przeciwnik tego rodzaju sportów walki. Wszelkie federacje działające w tej branży nazywał szalonymi, a uczestniczących w nich ludzi ufoludkami, cyrkowcami i klaunami. Mocniejszych słów też nie szczędził. Zmiana nastawiania pięściarza jest więc zaskakująca.

Kiedy gala FAME MMA z udziałem Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka?

„Witamy w piekle. Pan grozy wkracza do oktagonu” – głosi wpis na twitterowym profilu organizacji, w której będzie walczył Włodarczyk.

„Tak, to się naprawdę dzieje. Krzysztof DIABLO Włodarczyk, były mistrz świata organizacji WBC i IBF, który legitymuje się rekordem 66-4-1 (w tym 41 nokautów) zadebiutuje w MMA podczas gali Game 19. Diablo toczył zażarte boje na światowych ringach, bił się z najlepszymi na świecie. Teraz wkracza do oktagonu FAME, gdzie czekają na niego nowe wyzwania” – czytamy.

„Czekamy z na ten debiut” – dodano na sam koniec. Wiadomo już nawet, gdzie i kiedy on nastąpi. Jak wynika z informacji podanej przez FAME MMA, „Diablo” zobaczymy w akcji już pod koniec wakacji, a mianowicie 2 września bieżącego roku o godzinie 19:30. Wspomniana wcześniej gala odbędzie się w Tauron Arenie Kraków, a sprzedaż biletów na to wydarzenie rozpocznie się w przyszłym tygodniu (31.07 – 6.08).

