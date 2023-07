Zaskakujący komentarz Jana Błachowicza po przegranej. „Banda złodziei”

Jan Błachowicz przegrał swoją dziesiątą walkę w karierze. W nocy z soboty na niedzielę odbyła się gala UFC 291 w Salt Lake City, na której zmierzył się z Brazylijczykiem Alexem Pereirą. Walka była bardzo intensywna, co odczuli obaj zawodnicy. W pierwszej rundzie to Polak przeważał i był aktywniejszy. Próbował obaleń, które ostatecznie mu się udawały. Jego próba duszenia zza placów nie zakończyła się sukcesem, ale kontrolował to, co się działo w parterze.

UFC 291: Zaskakujący komentarz Jana Błachowicza po walce

Do drugiej rundy „Cieszyński Książę” wychodził lekko zmęczony, co odbiło się na jego postawie. Polak zaczął przyjmować więcej ciosów, ale starał się odpłacać tym samym. W ostatniej części tego starcia Brazylijczyk wywierał większą presję, więc Błachowicz zaczął szukać tego, co wcześniej mu się udawało – obaleń. Ta sztuka wyszła mu dopiero 40 sekund przed końcem, ale nie zadał rywalowi żadnych obrażeń.

W tej walce sędziowie nie byli jedno głośni i punktowali następująco 29-28, 28-29, 29-28 dla Alexa Pereirę, co oznaczało, że to on ostatecznie wygrał ten pojedynek. Po gali Jan Błachowicz zamieścił zaskakujący wpis na swoim Facebooku.

„Banda złodziei, okradli mnie. Tak czy siak dziękuję wszystkim za wsparcie. Wrócę”

Kibice wsparli Jana Błachowicza

Godzinę od publikacji post zebrał ponad 4,5 tys. polubień oraz 311 komentarzy, które wspierają polskiego zawodnika MMA. „Dla nas jesteś wygrany”, „To była twoja walka!”, „I tak jesteś Mistrzem” i tak dalej.

Jan Błachowicz zdradził, dlaczego chciał tej walki z Brazylijczykiem. W wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube „UFC – Ultimate Fighting Championship” Polak wyznał, że traktuje ten pojedynek, jak rewanż z Teixeirą. – Glover jest już na emeryturze, więc nie z nim nie zawalczę. Dla mnie ten pojedynek to personalny rewanż przeciwko niemu. Są przyjaciółmi i razem trenują – wyznał przed galą. Niestety tym razem ta sztuka fighterowi się nie udała.

