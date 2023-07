Marcin Najman niczym gladiator. Hit na konferencji Clout MMA

W poniedziałkowy wieczór odbyła się druga konferencja przed Clout MMA 1. Była ona podzielona na trzy panele po cztery pary w każdej. Wydarzenie przebiegało bardzo spokojnie, mimo jednego incydentu w trakcie pierwszego panelu, kiedy ogłoszonoprzyszłe starcie, pomiędzy Denisem „Bad Boyem” Załęckim i Danielem Omielańczukiem. Powiedzieć, że ci mężczyźni nie pałają do siebie sympatią, to jak nie powiedzieć nic. W trakcie ich prezentacji i face to face'a doszło do bójki, a zawodników rozdzielili dopiero ochroniarze.

Konferencja Clout MMA. Marcin Najman niczym gladiator

W trzecim panelu na konferencji Clout MMA udział wzięli: Paweł „Scarface” Bomba – Dominik Pudzianowski, Tomasz Sarara – Jay „Da Spyda Killa” Silva, Tomasz Hajto – Zbigniew Bartman oraz Andrzej „Polish Prince” Fonfara – Marcin Najman. Największe show zrobił „El Testosteron”, który na pierwszej gali mianował siebie „Cesarzem polskich freak fightów”.

„Marcinus Najmanus” nie zawiódł swoich widzów również w trakcie drugiej konferencji przed galą CLOUT MMA 1. „El testosteron” wyszedł na swój panel wraz ze swoją świtą, rycerzy. Mimo widowiskowego wejścia najwięcej uwagi przykuł strój byłego zawodnika KSW. Przeciwnik Andrzeja Fonfary ubrał się w... zbroję ze starożytnego Rzymu. Zobaczymy, czy Marcin Najman będzie równie kreatywny w oktagonie. Pierwsza gala Clout MMA zaplanowana jest na 5 sierpnia na warszawskim Torwarze.

twitter

Karta walk CLOUT MMA 1:

MMA: Andrzej „Polish Prince” Fonfara – Marcin „El Testosteron” Najman

MMA: Tomasz Hajto – Zbigniew Bartman

K-1 (małe rękawice): Tomasz Sarara – Jay „Da Spyda Killa” Silva

K-1 (małe rękawice): Denis Labryga – Dawid „Crazy” Załęcki

MMA: Paweł „Scarface” Bomba – Dominik Pudzianowski

K-1 (małe rękawice): Ewa „Mrs. Honey” Wyszatycka – Paulina Hornik

MMA: Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak – Cezary „Czarek Czaruje” Gołębiowski

MMA: Nikola „Nikita” Alokin – Monika „Najlepsza Polska Dziennikarka” Laskowska

MMA: Konrad Karwat – Jarosław „Ninja Jarek” Sobonkiewicz

MMA: Piotr „Lizak” Lizakowski – Dominik Skowyra

K-1 (małe rękawice): Piotr Pająk – Wojciech „Rekordzista” Sobierajski

MMA: Kacper „Ludwiczek” Bociański – Mariusz „Super Mario” Sobczak”

Czytaj też:

Ile zarobi Krzysztof Włodarczyk w FAME MMA? Zawrotna kwotaCzytaj też:

Tomasz Hajto pragnie walczyć ze swoim nemezis na Clout MMA. To byłby freak fight wszech czasów