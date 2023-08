Andrzej Fonfara znokautował Marcina Najmana. Krótki main event gali Clout MMA

W sobotę 5 sierpnia odbyła się gala Clout MMA 1, w której można było obejrzeć łącznie 13 walk. Na tym wydarzeniu każdy znalazł coś dla siebie, występy freak fighterów, walki sportowców z krwi i kości, zaskakujące werdykty i wspaniałe nokauty.

Zaskakujący początek walki i szybki jej koniec

W main evencie zawalczył Marcin Najman z Andrzejem „Polish Prince” Fonfara. Ten pierwszy na konferencjach prasowych robił prawdziwe show. Były mistrz WKU koronował się na cesarza i ubierał się niczym gladiator w zbroi. Ponadto „Marcinus Najmanus” nie rozstawał się ze swoją świtą, która towarzyszyła mu nawet na wyjściu do oktagonu.

Ten main event rozpoczął się zaskakująco, bo to Marcin Najman zaatakował w stójce swojego oponenta, który przecież był wywodzący się z boksu Fonfara, były mistrz świata IBO w wadze półciężkiej. Dwa mocne lewe sierpy trafiły „Polish Prince”, ale najwyraźniej nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, bo oddał tym samym, tylko z większą siłą. Po jednym z ciosów „El Testosteron” postanowił poszukać sprowadzenia, co zakończyło się dla niego fatalnie.

Fonfara przetoczył go i zaczął ubijać w pozycji bocznej. Jego rywal nawet nie próbował się bronić, tylko skulił się i zasłonił twarz. Ostatecznie ta walka potrwała 16 sekund i cesarz musiał skapitulować.

Karta walk CLOUT MMA 1: