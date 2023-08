Zaskakujący przebieg walki Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajtą. Oto wszystkie wyniki gali Clout MMA 1

Gdyby kilka lat temu ktoś powiedział, że człowiek, który był jednym z podstawowych zawodników kadry piłkarzy prowadzonych na początku wieku przez Jerzego Engela, wyjdzie do klatki, by bić się w MMA, trudno byłoby w to uwierzyć. Szczególnie, jak dodamy, kto był jego przeciwnikiem. Zbigniew Bartman i Tomasz Hajto zadebiutowali w klatce Clout MMA 1 i choć od chwili ogłoszenia ich walki mało kto odbierał ją na poważnie, to panowie zaskoczyli, dając pokaz dobrego freakowego pojedynku.

Kto wygrał walkę Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto?

Walka Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajtą wydawała się prosta do przewidzenia. Zbigniew Bartman jest dużo młodszym sportowcem, który w dalszym ciągu pozostaje aktywny i dopiero niedawno zakończył swoją przygodę z siatkówką. Z kolei Tomasz Hajto od wielu lat pracuje już jako ekspert telewizyjny, choć z kontrowersyjnymi opiniami oraz komentuje mecze piłkarskie i ze sportem zawodowym nie ma już wiele wspólnego, szczególnie, jak doliczymy do tego, że ma 51 lat.

W związku z tym znaczna większość kibiców oraz bukmacherzy stawiali byłego siatkarza w roli zdecydowanego faworyta. I te przewidywania się sprawdziły, choć nie do końca tak, jak wielu się spodziewało. Tomasz Hajto pokazał się z naprawdę bardzo dobrej strony. W pierwszej rundzie zdecydowanie zaatakował przeciwnika, bardzo często trafiając go ciosami prostymi na szczękę. Skutecznie obijał również jego nogi oraz korpus, a Zbigniew Bartman wyglądał na zaskoczonego. Umiał odpowiedzieć kilkukrotnie, lecz nie na tyle, by znokautować przeciwnika.

Ostatecznie walka nie zakończyła się w pierwszej rundzie, którą, zdaniem internautów, wygrał właśnie były piłkarz. Obaj gentlemani mierzą powyżej 190 cm wzrostu, a ich waga waha się w okolicach 100 kg, dlatego trudno było się spodziewać, że druga runda będzie tak intensywna, jak pierwsza. I słusznie, gdyż bardzo szybko walka przeniosła się do parteru i tam znacznie skuteczniejszy był były siatkarz. Walka zakończyła się na jego korzyść poprzez duszenie od tyłu. Tomasz Hajto przegrał, ale zaskarbił sobie sympatię publiki.

Wszystkie wyniki gali Clout MMA 1

MMA:Andrzej „Polish Prince” Fonfara [WYGRANY] – Marcin „El Testosteron” Najman

MMA: Tomasz Hajto – Zbigniew Bartman [WYGRANY]

K-1 (małe rękawice): Tomasz Sarara [WYGRANY] – Jay „Da Spyda Killa” Silva

– Jay „Da Spyda Killa” Silva K-1 (małe rękawice): Denis Labryga [WYGRANY] – Dawid „Crazy” Załęcki

– Dawid „Crazy” Załęcki K-1 (małe rękawice): Ewa „Mrs. Honey” Wyszatycka – Paulina Hornik [WYGRANA]

MMA: Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak – Cezary „Czarek Czaruje” Gołębiowski [WYGRANY]

MMA: Nikola „Nikita” Alokin – Monika „Najlepsza Polska Dziennikarka” Laskowska [WYGRANA]

MMA: Konrad Karwat [WYGRANY] – Michał „Potężny Tłumacz” Waleszczyński

– Michał „Potężny Tłumacz” Waleszczyński MMA: Piotr „Lizak” Lizakowski [WYGRANY] – Dominik Skowyra

– Dominik Skowyra MMA: Błażej Augustyn [WYGRANY] – Dominik Pudzianowski

– Dominik Pudzianowski K-1 (małe rękawice): Piotr Pająk – Wojciech „Rekordzista” Sobierajski [WYGRANY]

MMA: Kacper „Ludwiczek” Bociański – Mariusz „Super Mario” Sobczak [WYGRANY].

