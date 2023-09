Przepychanki Sławomira Peszki i Piotra Żyły. Szykuje się walka w oktagonie?

Sławomir Peszko zakończył piłkarską karierę i zaczął nowy projekt, którym jest federacja Clout MMA. Były reprezentant Polski jest jej twarzą i nie wyklucza, że w przyszłości może zawalczy w oktagonie. Na pierwszej gali oglądaliśmy wielu sportowców na czele z Błażejem Augustynem, Zbigniewem Bartmanem i Tomaszem Hajto. Ponadto w wydarzeniu wziął udział były mistrz świata IBO w wadze półciężkiej – Andrzej Fonfara.

Sławomir Peszko zaczepił Piotra Żyłę

Od dłuższego czasu spekuluje się, z kim Sławomir Peszko może wejść do oktagonu. Mówi się, że były piłkarz mógłby skrzyżować rękawice ze skoczkiem narciarskim – Piotrem Żyłą, który w trakcie igrzysk europejskich został zapytany o swój ewentualny debiut w oktagonie. Zawodnik nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył zaskakującym doniesieniom, co może wskazywać, że „Wiewiór” jest tym zainteresowany.

Teraz sportowcy zaczęli się zaczepiać na swoich Instagramach. Pierwszy z inicjatywą wyszedł Sławomir Peszko, który w środę 6 września wrzucił wideo, na którym jest ubrany w kombinezon i kask skoczka narciarskiego. Na tym nagraniu padają takie słowa:

„Piotrek, gdzie ty jesteś? Bierz się za treningi żebyś był gotowy na Clout MMA, a ja biorę się za skakanie” – mówi Peszko.

Odpowiedź Piotra Żyły. Szykuje się walka na Clout MMA?

Na odpowiedź Piotra Żyły nie trzeba było długo czekać. W czwartek 7 września „Wiewiór” wrzucił post ze zdjęciem, na którym nogą podbija piłkę. „Dzięki Sławomir. Chyba na razie pójdę w piłkę nożną, bo słyszałem, że odkąd Ciebie nie ma, to nie ma atmosfery” – stwierdził szyderczo.

instagram

Gala Clout MMA 2 odbędzie się 28 października w Orlen Arenie w Płocku. Na razie nie wiadomo, kto zawalczy na tej gali, być może Sławomir Peszko zmierzy się z Piotrem Żyłą. Międzynarodowa Federacja Narciarska jakiś czas temu zatwierdziła kalendarz Pucharu Świata 2023/24 w skokach narciarskich, według którego rywalizacja rozpocznie się 25 listopada w Ruce, a zakończy w Planicy 24 marca 2024. Oznacza to, że gdyby doszło do walki dwóch sportowców, ten drugi miałby czas, by przygotować się do nowego sezonu skoków narciarskich.

Czytaj też:

Piotr Lisek dołączył do FAME MMA. Zawalczy z wiele lat starszym przeciwnikiemCzytaj też:

Błażej Augustyn dla „Wprost”: Nie jestem super grzecznym człowiekiem. Sporty walki są we mnie