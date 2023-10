Historyczna walka w KSW. Stawką aż trzy pasy mistrzowskie

KSW wraca do Gliwic. 16 grudnia Podczas gali XTB KSW 89 dojdzie do pierwszej w dziejach polskiej marki walki o trzeci pas mistrzowski. Federacja nazwała to wydarzenie "największym sportowym starciem tego roku" W main evencie zmierzą się ze sobą – niepokonany dominator wagi półśredniej, Adrian Bartosiński (13-0, 11 KO, 1 Sub) i czempion kategorii lekkiej i piórkowej, Salahdine’owi Parnasse’owi (18-1, 3 KO, 7 Sub).

Historyczna walka o trzy pasy mistrzowskie KSW

To będzie historyczna walka, której stawką będą aż trzy pasy mistrzowskie. Adrian Bartosiński jest niepokonanym mistrzem wagi półśredniej KSW. Co ciekawe, od roku 2018 nikt nie dotrwał z nim do kończącego gongu ostatniej rundy. Fighter ma w swoim rekordzie trzynaście wygranych, z których aż jedenaście zdobył przez nokaut. O sile jego ciosu przekonali się m.in. Lionel Padilla, Michał Michalski, Krystian Kaszubowski i Artur Szczepaniak. Z kolei Andrzej Grzebyk został przez niego poddany. Swój tytuł w wadze półciężkiej "Bartos" wywalczył podczas gali XTB KSW 81, na której zdemolował w pierwszej rundzie Artura Szczepaniaka.

Jego rywalem będzie fenomen świata MMA – Salahdine Parnasse, który rozprawił się już m.in. z Łukaszem Rajewskim, Romanem Szymańskim i Marcinem Wrzoskiem. W 2019 roku wywalczył pas mistrzowski w wadze piórkowej, który obronił niedawno w starciu z Ivanem Buchingerem. Co prawda w 2021 roku na moment stracił swój tytuł, by go po kilku miesiącach odzyskać z rąk Daniela Torresa. Później zaczął podbijać wagę lekką. Na gali KSW 76 wygrał z Sebastianem Rajewski i wywalczył tymczasowy tytuł w tej kategorii wagowej. W czerwcu miał zawalczyć o mistrzostwo z Marianem Ziółkowskim, który doznał kontuzji i zwakował pas. Teraz Francuz stanie przed szansą zdobycia trzeciego pasa.

Walka o trzy pasy mistrzowskie będzie tylko jedną z wielu atrakcji na gali w PreZero Arenie Gliwice. To wydarzenie domknie klamrą rok 2023 w organizacji KSW.

