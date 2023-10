Piotr Żyła stanie do walki w MMA. Przeciwnik potwierdził to oficjalnie

Trudno sobie wyobrazić Piotra Żyłę w innym sporcie niż skoki narciarskie, ale podobnie mówiło się m.in. o Tomaszu Hajto, Zbigniewie Bartmanie czy Błażeju Augustyniaku. Wszyscy wymienieni zaczęli swoją przygodę z freak fightami. Sławomir Peszko, który jest ambasadorem Clout MMA przyznaje, że chce zmierzyć się ze słynnym skoczkiem narciarskim, a lotnik przyznaje, że lubi wyzwania, zatem można się spodziewać ziszczenia takiego scenariusza.

Sławomir Peszko potwierdził chęć walki z Piotrem Żyłą

O rzekomym zainteresowaniu Piotrem Żyłą przez federację Clout MMA mówi się od dłuższego czasu. Niedługo po jednym z konkursów w trakcie igrzysk europejskich Kraków-Małopolska 36-latek przyznał, że także słyszał takie plotki i byłby zainteresowany występem. Thomas Thurnbichler nie był zadowolony słowami Piotra, który wykluczył zaangażowanie swojego podopiecznego w tym roku przez ryzyko odniesienia poważnej kontuzji. Nie oznacza to, że całkowicie zamknął mu furtkę przed takim rozwiązaniem.

Wszystko wskazuje na to, że ujrzymy Piotra Żyłę w klatce i to nie z byle kim, ponieważ na pojedynek wyzwał go Sławomir Peszko. Były piłkarz Wieczystej Kraków potwierdził, że zawalczy ze skoczkiem na Clout MMA w 2024 roku. Nie podał konkretnej daty, jednak można spodziewać się, że odbędzie się to po zakończeniu sezonu zimowego skoków narciarskich.

– Czekam na swojego przeciwnika, z którym jestem po słowie i po spotkaniu. On jest w trakcie uprawiania profesjonalnego sportu, więc dajcie parę miesięcy i ta walka się odbędzie. Podejrzewam, że w przyszłym roku, w maju. Nazwisko przewijało się w mediach i jestem w kontakcie z Piotrem Żyłą. To duża osobowość, która często udziela się w mediach i czekam na niego – powiedział Sławomir Peszko przed galą Clout MMA 2.

