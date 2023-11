Adam Kownacki zawalczy w Polsce! Przełomowa walka w jego karierze

To będzie debiut Adama Kownackiego przed rodzimą publicznością. Wszystkie dotychczasowe walki zawodowej kariery Polak stoczył w Stanach Zjednoczonych, a ostatnich nie wspomina najlepiej. Ostatnie zwycięstwo odniósł w 2019 roku, a od tamtej pory przegrał cztery walki, choć jedna została uznana za nieodbytą przez wykryty doping w organizmie przeciwnika, przez co jego bilans wynosi 20-3 (15 KO).

Adam Kownacki zawalczy w Polsce

Polski pięściarz ponosił porażki odpowiednio z: Finem Robertem Heleniusem (dwukrotnie), Turkiem Ali Erenem Demirezenem i Amerykaninem Joe Cusumano. To ta ostatnia walka została skasowana. 34-latek przechodzi przez kryzys formy, który zdecydowanie źle wpływa na jego morale. W związku z takim przebiegiem spraw, postanowił przyjąć walkę w Polsce, która może pomóc mu w ich odbudowaniu. Jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, że Adam Kownacki może zawalczyć o pas Polskiej Unii Boksu w wadze ciężkiej i teraz znalazło to potwierdzenie.

Promotor Krystian Kazyszka poinformował, że Polak zawalczy przed własną publicznością, a będzie to miało miejsce 2 marca 2024 roku podczas gali Rocky Boxing Night w Koszalinie. Przeciwnikiem doświadczonego boksera będzie Kacper Meyna, którego dotychczasowy bilans wynosi 11-1 (7 KO). „Meyna kontra Kownacki. Prawdopodobnie najdroższa w historii walka o pas mistrza Polski 2 marca 2024 r”. – napisał Kazyszka na swoim profilu w serwisie X. Rywal Kownackiego wywalczył pas wagi ciężkiej w marcu 2022 roku, kiedy znokautował Jacka Piątka.

twitter

Z kolei jego ostatnie zwycięstwo przypadło w czerwcu bieżącego roku, kiedy pokonał Krzysztofa Twardowskiego przez techniczny nokaut. Zdobył wówczas pas WBC Francophone. Warto dodać, że jakiś czas temu mówiło się także o możliwym występie Adama Kownackiego na gali freakfightowej, a on sam nie wyklucza przyjęcia takiej propozycji. – Nigdy nie mówię nie, ale na razie jestem młody, zdrowy i chcę się spełniać w boksie. Jak byłem małym chłopakiem, to moim marzeniem było zdobycie mistrzostwa świata i nadal do tego dążę – mówił.

Czytaj też:

Mike Tyson przyleciał do Polski? Miał ubić interes pod ŁomżąCzytaj też:

Krzysztof Włodarczyk z drugą walką w ciągu miesiąca. Pierwszy taki triumf od 15 lat