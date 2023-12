Mateusz Masternak zaprzepaścił szansę na mistrzostwo świata. Znamy powody

Mateusz Masternak stał przed ogromną szansą zostania mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej. Jego rywalem był Chris Billam-Smith. Bilans Polaka przed tym starciem wynosił 47 zwycięstw (31 przed czasem) oraz 5 porażek. Zawodowy żołnierz mógł dołączyć do grona pięciu wybitnych polskich pięściarzy, którzy triumfowali na świecie. A byli to Dariusz Michalczewski, Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Głowacki oraz Łukasz Różański.

Walka o pas WBO: Miłe złego początki

Naszemu reprezentantowi bardzo dobrze szło w starciu z Chrisem Billamem-Smithem, a zdaniem ekspertów do 7. rundy prowadził na punkty ze swoim rywalem. Sędziowie mieli punktować nawet 5:2 w rundach, ale niestety po siódmej rundzie doszło do dramatu. Pretendent do pasa mistrza świata musiał się wycofać z powodu kontuzji. W późniejszym wywiadzie dla TVP Sport zdradził, co się stało.

– W przedostatniej rundzie poczułem jakieś takie dziwne uczucie, takiego bólu nigdy nie czułem. Poczułem takie przeszycie z żeber w stronę kręgosłupa. Po prostu każdy lewy prosty wyprowadzony, to tak jakby mi ktoś bijał, nóż w serce. Ból niesamowity. W przerwie między rundami nie mogłem wziąć pełnego wdechu – powiedział.

Kontuzja Mateusza Masternaka. Konieczna była szybka interwencja lekarska

Mateusz Masternak wykluczył niezaleczony uraz. Po prostu musiał otrzymać cios w to miejsce. – Kiedyś faktycznie miałem w tym miejscu połamane żebra, ale to było z 10-12 lat temu. Od tamtej pory stoczyłem wiele walk i wszystko było ok – wspomniał.

– Nie mam pojęcia, kiedy to się stało, czy to było po szarpaninie, czy po jakimś uderzeniu. Nie wiem, co powiedzieć, jedyne co, to chce mi się płakać – zakończył.

Piotr Jagiełło na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) poinformował również, że lekarz powiedział polskiemu pięściarzowi, że konieczne będzie szybkie prześwietlenie klatki piersiowej.

