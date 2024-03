Polska legenda MMA w prestiżowym gronie. Dołączyła do galerii sław

Joanna Jędrzejczyk przez lata z dumą reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. Początkowo startowała w tajskim boksie, gdzie została mistrzynią świata i Europy. Z czasem przeniosła się do MMA. Początkowo rywalizowała na mniejszych galach, aż w 2014 roku trafiła do UFC. Tam stopniowo pięła się po szczeblach, aż rok później została mistrzynią federacji.

Joanna Jędrzejczyk z prestiżowym wyróżnieniem

Ostatnią walkę w UFC, a zarazem w MMA pochodząca z Olsztyna zawodniczka stoczyła w 2022 roku. Wówczas po raz drugi w karierze przegrała z Zhang Weili. Po niej ogłosiła oficjalne zakończenie kariery. Polka mocno się obecnie udziela między innymi w show biznesie i nie daje o sobie zapomnieć.

O Jędrzejczyk nie zapomina także federacja, w której święciła największe sukcesy. Podczas gali UFC 299 w Miami (na której walczyli Mateusz Gamrot oraz Michał Oleksiejczuk) zawodniczka jako pierwsza Polka została włączona do galerii sław. Włodarze docenili jej wkład w rozwój kobiecego MMA. Nikogo nie dziwił więc fakt umieszczenia jej w tak prestiżowym gronie. Sama zawodniczka jak wskazują materiały w mediach społecznościowych nie ukrywała wzruszenia. Przyjęcie do UFC Hall of Fame to bardzo ważny sukces w jej życiu.

twitter

Kariera sportowa Joanny Jędrzejczyk

Urodzona w 1987 roku w Olsztynie Joanna Jędrzejczyk toczyła walki zarówno w boksie, kick-boxingu, jak i tajskim boksie. W MMA legitymuje się bilansem 16 zwycięstw i 5 porażek. Była mistrzynią federacji UFC w wadze słomkowej (do 52 kilogramów) w latach 2015 – 2017, pięciokrotnie broniąc pasa. W 2016 roku stoczyła polsko-polską walkę z Karoliną Kowalkiewicz. Reprezentowała Team Mr. Perfect, Berkut Arrachion Olsztyn, a przez ostatnie sześć lat kariery American Top Team.

Czytaj też:

Jan Błachowicz walczy o powrót do zdrowia. Po jednej operacji czeka go kolejnaCzytaj też:

Siedem lat więzienia dla zawodnika MMA. Walczył w czołowych federacjach