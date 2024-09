Julia Szeremeta otrzyma złoty medal olimpijski? „Jakiś procent szans na zmianę wyników jest”

Julia Szeremeta podbiła serca polskich kibiców ambitną walką podczas turnieju olimpijskiego pięściarek w kategorii do 57 kilogramów. Pochodząca z Bieniowa zawodniczka pewnie pokonała większość zawodniczek, ulegając jedynie nowej mistrzyni Lin Yu-Ting. O reprezentantce Tajwanu mówiło się podczas igrzysk bardzo wiele. Podobnie zresztą jak o Imane Khelif. Obie panie były oskarżane o ukrywanie płci.

Julia Szeremeta może otrzymać złoty medal olimpijski

Sprawa ma związek z dyskwalifikacją zawodniczek podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata sankcjonowanych przez zawieszoną federację IBA. MKOl nie respektuje postanowień organizacji zarządzanej przez Umara Kremlewa, więc dopuściła obie zawodniczki do startu. Choć na świecie nie brakowało głosów krytykujących obie zawodniczki, to mogły one rywalizować w Paryżu, a finalnie także stanąć na najwyższym stopniu podium.

Jak się okazuje obie panie zostały przebadane pod kątem hormonalnym po zakończeniu zmagań pięściarskich. Informację przekazał serwisowi WP SportoweFakty trener Szeremety Tomasz Dylak. Jego zdaniem istnieje mała szansa na zmianę ostatecznych wyników.

– Wiem, że zarówno Yu-Ting, jak i Imane Khelif, były badane po finałowych walkach igrzysk. A na wyniki badań hormonalnych czeka się około trzech miesięcy – powiedział Dylak. – Wiemy, że sprawa jest dość kontrowersyjna, więc jakiś procent szans na zmianę ostatecznych wyników jest. Ale my na pewno się tym nie zajmujemy, nawet w żaden sposób nie możemy. Wszystko jest po stronie MKOl, to oni przeprowadzali badania – dodał trener pięściarki.

Julia Szeremeta odpoczywa po turnieju olimpijskim

Julia Szeremeta obecnie pauzuje od występów bokserskich. Być może do kolejnej walki dojdzie w listopadzie w ramach Suzuki Boxing Night.

