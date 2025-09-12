Gigantyczny sukces polskiego boksu! Historyczny dzień na MŚ

Polki udowodniły, że są wielką siłą na arenie międzynarodowej. Choć to Julia Szeremeta jest tą najbardziej znaną pięściarką, ze względu na wicemistrzostwo olimpijskie z Paryża (2024), trzeba przyznać, że każda z wymienionych reprezentantek Polski, spisała się na medal.

A te krążki podczas MŚ w boksie olimpijskim właśnie zagwarantowała sobie każda z nich. W niedzielnych finałach wystąpią: Aneta Rygielska (kategoria 60 kg), Julia Szeremeta (57 kg) i Agata Kaczmarska (+80 kg).

To naprawdę wyjątkowy dzień dla polskiego pięściarstwa.

Trzy Polki w finałach bokserskich MŚ! Gigantyczny sukces w Liverpoolu

Świetną serię zwycięstw półfinałowych rozpoczęła Rygielska. Polka w półfinale Chinkę Yang Chengyu, a była to naprawdę mocna bitwa. Wydaje się, że najtrudniejsza spośród każdego z półfinałów z udziałem reprezentantek Polski. Niejednogłośny werdykt sędziów również – tym razem słusznie – wskazuje, jak zmieniały się nastroje tej walki. Ostatecznie w oczach sędziów to Polka była tą minimalnie lepszą od przeciwniczki z Chin. O złoto mająca 30 lat Rygielska powalczy z Brazylijką Rebecą de Lima Santos.

Większość kibiców w szczególności mogła zacierać sobie ręce na to, jak zaprezentuje się Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska wygrała walkę z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28). Szeremeta w pierwszych dwóch rundach utorowała sobie drogę do finału, a w ostatniej tylko dowiozła to prowadzenie, jakie uzyskała. Trzeba jednak przyznać, że Kolumbijka do końca była groźna, więc Polka musiała się mieć na baczności.

O złoty medal Szeremeta powalczy z reprezentantką Indii, Jaismine Lamboria. Polka wydaje się być faworytką tego starcia, więc otwiera się ogromna szansa na złoto MŚ. Oczywiście nie odbierając przy tym niczego pozostałym polskim reprezentantkom.

Ostatnia polska walka? Agata Kaczmarska wydaje się, najspokojniej weszła do ścisłego finału. Polka pokonała w półfinale reprezentantkę Kazachstanu, Jeldanę Talipową. Przeciwniczka Kaczmarskiej wyglądała na nieposiadającą planu, jak ograć rywalkę w ringu. Kaczmarska za to pokazała bardzo dojrzały, ułożony boks, potwierdzając swoją klasę.

W finale o złoto Kaczmarska zmierzy się z reprezentantką Indii, Nupur Nupur. Warto dodać, że każdy z pojedynków podczas MŚ w Liverpoolu odbędzie się w niedzielę (tj. 14 września). Czy to będzie złoty dzień dla polskiego boksu? Wydaje się, że panie mają ku temu argumenty sportowe. Choć finał to finał, tam nie trafiają się przypadkowe przeciwniczki.

