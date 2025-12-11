Prezydent Polski uczestnikiem kibolskiej ustawki? „Nie róbmy z Karola zabijaki z ulicy”

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki został wybrany na urząd prezydenta RP, uzyskując 50,9 proc. poparcia, czyli ponad 10,5 mln głosów. W pokonanym polu pozostawił swojego konkurenta Rafała Trzaskowskiego. Pięcioletnia kadencja prezydencka Nawrockiego rozpoczęła się dokładnie 6 sierpnia 2025, z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ustawkach? Poznaliśmy kulisy

W trakcie kampanii, zarówno przed pierwszą, jak i drugą turą – pojawiało się wiele ataków z obu stron – oraz wyciągania bardziej i mniej kompromitujących historii z przeszłości kandydatów. Co do Nawrockiego, pojawiło się dobrze znane powiązanie z piłkarską Lechią Gdańsk, czyli klubem z miasta, z którego pochodzi obecny prezydent RP.

Jeszcze w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, czyli innym z ówczesnych kandydatów na urząd prezydencki, Nawrocki przyznał, że brał udział w „różnych modułach, zawsze sportowych, szlachetnych walk”.

Co więcej, słynny dziennikarz Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) ujawnił, że Nawrocki miał wziąć udział w ustawce, w której zmierzyli się kibole Lecha Poznań i Lechii Gdańsk. Z ostatecznym zwycięstwem tych drugich, ku sporemu zaskoczeniu środowiska, w którym fani Kolejorza uchodzili za potęgę.

Światło na sprawę afery z ustawką z udziałem Nawrockiego rzucił… wujek prezydenta Polski, Waldemar Nawrocki. Ceniony trener pięściarski związany z gdańskimi ringami bokserskimi. Bardzo dobrze znający „sportową stronę” prezydenta Nawrockiego.

– Jeżeli człowiek osiągnie taki poziom, to z tej sprawy robi się ogromna rzecz. Tam jest wielu chłopaków, którzy już od lat w tym siedzą i nikt o nich nie słyszał. A Karol? Nie oszukujmy się, nawet nie miał czasu, żeby chodzić na ustawki. No raz wpadł tam w roli kibica. A potem robi się z tego taki szum, jakby on tam był wodzirejem. No nie, aż tak mocno nie było. Karol poświęcał się innym rzeczom. Nauce, czy boksowi, ale na sali, a nie w codzienności. Nie róbmy z Karola zabijaki z ulicy, absolutnie – przyznał wujek Nawrockiego, w ciekawym reportażu dla Sport.pl.

Prezydent Nawrocki trenował m.in. w Stoczniowcu Gdańsk. Na ringu osiągnął nawet kilka sukcesów, udowadniając, że ma spory pięściarski potencjał. W swojej działalności sportowej miał również na koncie grę w piłkę nożną, na niższym poziomie rozgrywkowym.

