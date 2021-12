Ojciec Kamila Stocha zaapelował do kibiców. „Wszyscy powinni mieć więcej dystansu”

Bronisław Stoch, ojciec Kamila, udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl. Podzielił się on swoimi spostrzeżeniami na temat słabego początku sezonu w wykonaniu Biało-Czerwonych, stanął w ich obronie, a także wystosował apel do fanów naszych kadrowiczów.

Skoki narciarskie 2021/22. Ojciec Kamila Stocha o formie Polaków

Jego syn ostatnio nie ukrywał frustracji spowodowanej faktem, że nie jest w stanie nawiązać rywalizacji o podium praktycznie w żadnym z konkursów. – Przyzwyczailiśmy się, że Polacy w każdym konkursie walczą o czołowe lokaty. Może ich sukcesy nam trochę spowszedniały? Warto, byśmy się teraz ocknęli i zobaczyli, jak wymagający to sport. W ostatnim konkursie różnice między pierwszym a trzydziestym skoczkiem były bardzo małe. To pokazuje, że skala trudności cały czas idzie w górę – mówi.

Pan Bronisław powiedział, że tuż przed konkursem w Wiśle widział się ze swoim synem. Młodszy Stoch zapewnił go, iż w kadrze Polaków panuje dobra atmosfera, a każdy z nich jest dobrze przygotowany do sezonu. – Mówił, że wszystko jest w porządku – twierdzi ojciec naszego skoczka.

Ojciec Kamila Stocha apeluje

– Za nami dopiero kilka konkursów, moim zdaniem atmosfera zrobiła się nazbyt poważna. Wszyscy powinni mieć trochę więcej dystansu. Pamiętam, jak Kamil był po operacjach i w 2015 roku miał fatalny sezon. Chłopcy zajęli w klasyfikacji drużyn ósme miejsce i też pojawiały się krytyczne głosy, a potem wszystko wróciło do normy. Jeśli nie damy im prawa do błędu, pozbawimy ich motywacji, by wyjść z tego kryzysu. Zachowajmy spokój, jedynym wyjściem z całej sytuacji jest zdroworozsądkowe podejście – zaapelował Stoch senior do kibiców.

