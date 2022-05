Zmarł 42-letni polski alpinista. Mężczyzna walczył do swoich ostatnich dni

Paweł Kulinicz kochał góry. W przeszłości był alpinistą, który z ogromną przyjemnością zdobywał kolejne szczyty. Uczestniczył w wyprawach w Himalaje, Alpy, czy też Karakorum. Udało mu się wejść na kilka siedmiotysięczników. Niestety w 2005 roku usłyszał koszmarną wiadomość, która była dla niego po prostu wyrokiem. Lekarze zdiagnozowali u niego ataksję móżdżkowo-rdzeniową. Może się ona przejawiać takimi objawami jak zaburzenie koordynacji ruchowej, zanikanie mięśni lub też niewyraźna mowa. Warto dodać, że jest to dziedziczna choroba genetyczna.

Paweł Kulinicz zmarł po 17 latach walki z chorobą

Paweł Kulinicz potrzebował tak naprawdę całodobowej opieki, a jej koszty wynosiły ponad cztery tysiące złotych miesięcznie. Przez wiele lat trwała rehabilitacja mężczyzny. Ostatnio udało zebrać, dzięki uprzejmości darczyńców większą sumę pieniędzy, które mogłyby pomóc byłemu alpiniście. Mimo to nie udało się uratować mu życia. W czwartek, 26 maja późnym wieczorem 42-latek zmarł we własnym domu, zgodnie ze swoim życzeniem. W tych ostatnich chwilach towarzyszyli mu jego najbliżsi przyjaciele.

„Będzie nam Ciebie Pawle brakowało.... Do zobaczenia gdzieś na grani.”.. – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Paweł Kulinicz od lat był ich podopiecznym. Od 2012 roku mieszkał w Krakowie, do którego przeniósł się, gdy nie mógł już samodzielnie funkcjonować. Wcześniej, już po stwierdzeniu u niego groźnej choroby, przeniósł się z Warszawy do Zakopanego.

