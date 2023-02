Polak mistrzem świata! Był bezkonkurencyjny dla rywali

W Bakuriani Oskar Kwiatkowski przystąpił do fazy pucharowej po zdobyciu drugiego miejsca w kwalifikacjach. W 1/8 finału okazał się lepszy od Japończyka Masakiego Shiby, natomiast w ćwierćfinale był szybszy niż Koreańczyk Kim Sangkyum. W półfinale pokonał pięciokrotnego mistrza świata, Austriaka Benjamina Karla. W finale okazał się najlepszy zwyciężając ze Szwajcarem Dario Caviezelem.

Oskar Kwiatkowski mistrzem świata w slalomie gigancie równoległym

Ten tytuł jest najlepszym potwierdzeniem faktu, iż Oskar Kwiatkowski przeżywa obecnie najlepszy okres w swojej sportowej karierze. W ostatnich tygodniach Polak był w znakomitej dyspozycji, co właśnie zostało potwierdzone. W styczniu dwa razy zwyciężył zawody Pucharu Świata w slalomie gigancie. Miało to miejsce w Blue Moutain w Kanadzie oraz w Scuol w Szwajcarii. Ponadto prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ w swojej kategorii.

Jednak nie można porównywać wspomnianych sukcesów do świeżo osiągniętego. Mistrzostwo świata jest zdecydowanie największym życiowym sukcesem 26-letniego snowboardzisty. W poprzednich mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich w Pekinie, które odbyły się w 2022 roku, zajmował siódme miejsce.

Aleksandra Król z brązowym medalem mistrzostw świata

W kategorii pań brązowy medal zdobyła Aleksandra Król. Jest to dla niej również największe osiągnięcie w karierze sportowej. W przeszłości wygrywała już zawody w Pucharze Świata, jednak dotychczas nie udawało jej się przebijać nawet do pierwszej piątki w mistrzostwach świata. Do tej pory dwukrotnie zajmowała ósmą pozycję w 2017 i 2019 roku.

W kwalifikacjach Polka zajęła piątą lokatę, a w 1/8 okazała się lepsza od Włoszki Nadyi Ochner. W ćwierćfinale pokonała Austriaczkę Claudię Reigler, jednak w walce o finał okazała się wolniejsza od Austriaczki Danieli Ulbing. O brąz walczyła z Włoszką Lucią Dalmasso. Zwyciężyła Japonka Tsubaki Miki.

