Kiedy kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich? Terminarz zawodów w Planicy

Przed skoczkami i kibicami ostatnie konkursy Pucharu Świata. Ostatnim przystankiem zawodników i ich trenerów jest Planica, w której już w tym sezonie występowali. Tym razem zmagania prowadzone są na skoczni mamuciej. W czwartek odbyły się kwalifikacje, w których brylowali Słoweńcy.

Wyniki czwartkowych kwalifikacji

Wygrał je Anze Lanisek, który z obniżonej belki był w stanie skoczyć 239 metrów. Na drugim miejscu uplasował się Timi Zajc. Słoweniec przeskoczył skocznię w Planicy i wylądował na 241,5-metrze. A na najniższym stopniu podium stanął Domen Prevc, który poleciał na odległość 230 metrów.

Jeśli chodzi o Biało-Czerwonych to najlepiej pokazał się Kamil Stoch, który uplasował się na 10. miejscu. 11. i 12. lokata należała do Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczoła. Andrzej Stękała zakończył na 32. miejscu. Niestety do konkursu nie zakwalifikował się Jan Habdas, który kwalifikacje zakończył na 55. miejscu, a Paweł Wąsek był 60.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Terminarz zawodów w Planicy:

Ten długi i trudny sezon zostanie zwieńczony dwoma konkursami indywidualnymi oraz jednym drużynowym. Tak prezentuje się terminarz ostatnich zawodów w Planicy:

31 marca – loty, indywidualny

1 kwietnia – loty, drużynowy

2 kwietnia – loty, indywidualny

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach 2022/23

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 380 2. Stefan Kraft Austria 320 3. Timi Zajc Słowenia 171 4. Domen Prevc Słowenia 163 5. Anze Lanisek Słowenia 154 6. Piotr Żyła Polska 132 7. Jan Hoerl Austria 123 8. Andreas Wellinger Niemcy 121 9. Ryoyu Kobayashi Japonia 110 10. Michael Hayboeck Austria 90 16. Kamil Stoch Polska 72 16. Dawid Kubacki Polska 72 22. Aleksander Zniszczoł Polska 46 35. Paweł Wąsek Polska 7

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2022/23

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA Pozycja Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 2058 2. Stefan Kraft Austria 1630 3. Dawid Kubacki Polska 1592 4. Anze Lanisek Słowenia 1519 5. Ryoyu Kobayashi Japonia 1011 6. Piotr Żyła Polska 906 7. Andreas Wellinger Niemcy 862 8. Daniel Tschofenig Austria 800 9. Manuel Fettner Austria 738 10. Karl Geiger Niemcy 722 14. Kamil Stoch Polska 566 31. Paweł Wąsek Polska

187 35. Aleksander Zniszczoł Polska

149 43. Jan Habdas Polska

48 49. Tomasz Pilch Polska

30 56. Kacper Juroszek Polska

18 78. Stefan Hula Polska

4 78. Maciej Kot Polska

4

