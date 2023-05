Justyna Kowalczyk-Tekieli przekazała informacje o pogrzebie męża. Wystosowała apel do fanów

Kilka dni temu Polską wstrząsnęła tragiczna informacja o śmierci męża Justyny Kowalczyk-Tekieli, Kacpra Tekieliego. Mężczyzna zginął podczas wspinaczki w Alpach w lawinie śnieżnej. Miał zaledwie 38 lat. Tuż po tej tragedii emerytowana biegaczka narciarska wystosowała w mediach społecznościowych poruszający wpis: „Był najcudowniejszy. Najpiękniejszą osobą na świecie”. Teraz wiadome są już szczegóły pogrzebu zmarłego himalaisty.

Justyna Kowalczyk-Tekieli przekazała informacje ws. pogrzebu męża

„Pogrzeb Kacperka odbędzie się 30.05.2023 o 14.30 w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim” – napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli. Jednocześnie utytułowana biegaczka narciarska wystosowała prośbę do fanów, by ci nie przynosili kwiatów ani wieńców na grób jej zmarłego męża. Chce, by zamiast tego ludzie wsparli potrzebujące zwierzęta, którym jej mąż pomagał przez całe życie. Ponadto 40-latka poprosiła, by wszyscy uszanowali czas żałoby. Pożegnanie Kacpra Tekieliego będzie miało charakter świecki.

„Bardzo proszę, by zamiast kwiatów, wieńców itd. wspomóc schronisko dla zwierząt! Mój kochany Mąż zwierzęta uwielbiał i na wszystkie możliwe sposoby przez całe swoje życie im pomagał. Bardzo również proszę o uszanowanie prywatności Hugotka, najbliższej rodziny i zrozumienie naszego bólu i straty. Pożegnanie będzie miało charakter świecki” – napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli na Facebooku.

