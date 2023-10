Apoloniusz Tajner zgadza się z pomysłem Andrzeja Dudy. Chodzi o igrzyska w Warszawie

W trakcie kampanii wyborczej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił oficjalnie w Zakopanem, że Polska, a dokładnie Warszawa, będzie starać się o organizację igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja została podjęta wspólnie z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem oraz prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem. Ogłoszenie było szczególnie zaskakujące dla władz Warszawy, gdyż nikt o tym nie wiedział.

Apoloniusz Tajner zgadza się z pomysłem Andrzeja Dudy. Chce wprowadzić kilka zmian

Apoloniusz Tajner, były trener m.in. Adama Małysza oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a dziś poseł w Sejmie z ramienia Koalicji Obywatelskiej gościł w programie „Misja Sport”. W jego trakcie mówił o idei Andrzeja Dudy, mówiąc, że pomysł miał być elementem kampanii wyborczej, choć jego zdaniem mógłby on sprawdzić się w innej formie.

– Byłem na Europejskim Kongresie w Zakopanem, kiedy ten pomysł został zgłoszony przez pana prezydenta. Zostaliśmy tą informacją wszyscy zaskoczeni. Oczywiście trzeba to wiązać ze zbliżającym się wtedy terminem wyborów (...) Wydaje mi się, że aby taki pomysł miał sens, powinien być dość szeroko konsultowany wcześniej. Natomiast co do zasady, to powiem, że Polska jest w stanie zorganizować taką imprezę i powinniśmy się starać o organizację dużych imprez – powiedział były szef PZN.

Jednocześnie stwierdził, że pomysł prezydenta Polski nie jest do końca odpowiedni. Zdaniem Apoloniusza Tajnera sprawdziłby się on, gdyby zimowe igrzyska zostały zorganizowane w parze ze Słowacją. – Uważam, że tak byłoby bardziej sensownie. Ten temat już został przerobiony i gdyby był powrót, powrót do takiej idei, to myślę, że sprawniej by to wszystko poszło – dodał specjalista skoków narciarskich.

