Natalia Maliszewska zdyskwalifikowana. POLADA zadecydowała

We wtorek 12 września POLADA tymczasowo zawiesiła polską przedstawicielkę łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim. Sprawa dotyczyła naruszenia przepisów antydopingowych, w zakresie podawania danych pobytowych. Co prawda organizacja nie podała do publicznej wiadomości personaliów ukaranej zawodniczki, ale dziennikarze m.in. Interii ustalili, że chodzi o Natalię Maliszewską.

Natalia Maliszewska zawieszona

Po kilku miesiącach sprawa się wyjaśniła. Polska Agencja Antydopingowa zamieściła oświadczenie, w którym informuje, iż wraz ze Światową Agencją Antydopingową i zawodniczką Natalią Maliszewską doszła do porozumienia.

„Łyżwiarka szybka zgodziła się na przyjęcie kary 14 miesięcy dyskwalifikacji. W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych, w zakresie podawania danych pobytowych, maksymalna kara może wynieść dwa lata, ale może zostać skrócona – w zależności od stopnia winy zawodnika” – informuje POLADA.

Rozpoczęcie biegu tej dyskwalifikacji nastąpi od 11 maja 2023 roku, co w efekcie pozwoli zawodniczce wrócić do rywalizacji sportowej o 4 miesiące szybciej. Wsteczne rozpoczęcie dyskwalifikacji skutkuje odebraniem zawodniczce zdobytych punktów, medali i nagród – jeśli otrzymała je w tym czasie.

Cofnięcie tej dyskwalifikacji o cztery miesiące było możliwe dzięki paru czynnikom. POLADA tłumaczy w swoim oświadczeniu, że znaczący wpływ miało na to przyznanie się zawodniczki do winy, ustalenia, że stopień winy zawodniczki w tej konkretnie sprawie umożliwiał wymierzenie kary w dolnej granicy przewidzianej we właściwych przepisach antydopingowych, zgodę ze strony zawodniczki na karę zaproponowaną przez organy antydopingowe oraz rezygnację ze standardowej ścieżki procesowej, gdyż warunki porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez Panel Dyscyplinarny.

Porozumienie zawarte przez trzy strony zostało rozpoznane i zatwierdzone przez polski Panel Dyscyplinarny I Instancji w dniu 5 grudnia 2023 roku.

