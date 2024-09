Polski klub musi zapłacić karę. Chodzi o transparent z „niemieckimi obozami śmierci”

Sobotni mecz pomiędzy Re-Plast Unią Oświęcim a Eisbaren Berlin w ramach drugiej kolejki fazy ligowej hokejowej Ligi Mistrzów wywołał nadzwyczaj wielkie zainteresowanie. To zasługa nie tyle widowiska sportowego co transparentu przygotowanego przez kibiców klubu z województwa małopolskiego. Specjalnie na starcie z zespołem zza zachodniej granicy fani wywiesili transparent odwołujący się do II wojny światowej i działań Niemców.

Unia Oświęcim ukarana za głośny transparent

„Witamy w naszym mieście. Niemieckie obozy śmierci to wasza największa zbrodnia” – można było przeczytać na wielkim transparencie pomalowanym w niemieckie barwy. Nikt się raczej nie spodziewał, że sprawa przejdzie bez reakcji zarządcy rozgrywek. Hokejowa Liga Mistrzów ukarała klub z Oświęcimia grzywną w wysokości dwóch tysięcy euro za „wywieszenie transparentu z politycznym przesłaniem”.

Kibice zespołu szybko rozpoczęli akcję zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów kary. Szybko udało się uzbierać środki, choć równie szybko zareagowały władze Unii. „Informujemy zarazem, że nałożoną karę 2 tysięcy euro klub pokryje z własnych środków” – napisano w poście na profilu Unii na Facebooku. W tej sytuacji kibice postanowili o przeznaczeniu środków na cele charytatywne.

„Dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie i pomoc w obronie wartości i prawdy, które jak widać w tych czasach są karane. W takich sytuacjach ponad podziałami powinniśmy mówić jednym głosem. Na dniach rozliczymy się z całej sumy pieniędzy, która zasiliła naszą zbiórkę. Prosimy się nie martwić ani złotówka się nie zmarnuje” – można przeczytać na profilu kibiców Unii Oświęcim.

Unia Oświęcim walczy w hokejowej Lidze Mistrzów

W przeszłości identyczną karę finansową otrzymał GKS Tychy. Kibice zespołu ze Śląska wywiesili transparent o treści „German Death Camps” (z ang. Niemieckie Obozy Śmierci).

Unia Oświęcim zajmuje 21. miejsce w tabeli Hokejowej Ligi Mistrzów. Eisbaren Berlin, który wygrał mecz z polskim klubem 4:1, jest 12.

