Boniek uruchomił kontakty i pomógł Idze Świątek. „Miło było pogadać”

Prezes PZPN słynie nie tylko ze swojej aktywności na Twitterze. To także jeden z najsprawniejszych działaczy piłkarskich, do dziś wspominany i radośnie goszczony we Włoszech. Tym razem jego znajomości przydały się Idze Świątek.

„Panie Zbigniewie Bońku, dziękujemy za pomoc. Klub ugościł nas w najlepszym możliwym stylu!" - napisał w czwartek 6 maja na Twitterze Piotr Sierzputowski. Trener Igi Świątek dziękował prezesowi PZPN za możliwość goszczenia w klubie tenisowym Parioli w Rzymie. „Dla polskich sportowców nasz klub jest zawsze otwarty, miło było pogadać... trzymam kciuki" - odpowiadał krótko Boniek. Iga Świątek trenuje obecnie w stolicy Włoch, ponieważ właśnie w Rzymie polska zawodniczka wystąpi na ostatnim turnieju przed French Open. twitter Parioli Tennis Club Warto zaznaczyć, że Parioli Tennis Club to miejsce z ponad 100-letnią historią i organizacja zrzeszająca ponad tysiąc sportowców różnych dyscyplin. Na jego terenie - obok innych obiektów sportowych - zlokalizowanych jest 20 kortów tenisowych. French Open Rzymski turniej ATP Masters 1000 rozpocznie się w sobotę 8 maja i potrwa do 16 maja. Kobiety swoje starcia będą rozgrywać od 10 do 16 maja. French Open rozpocznie się osiem dni później. Iga Świątek we francuskich zawodach wystąpi w roli obrończyni tytułu z ubiegłego roku.

