Iga Świątek gra w ćwierćfinale turnieju WTA. Jej rywalką zawodniczka z Ukrainy

Po ciężkim meczu Iga Świątek pokonała dobrze dysponowaną Czeszkę Barborę Krejcikovą i zameldowała się w ćwierćfinale włoskiego turnieju. Swoją rywalkę odprawiła z wynikiem 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, broniąc przy tym dwie piłki meczowe. Jej kolejną przeciwniczką będzie Elina Switolina. Rozstawiona z numerem 5. Ukrainka w swoim pojedynku pokonała Garbine Muguruzę 6:4, 6:2. Co ciekawe, będzie to pierwsze w historii spotkanie Switoliny ze Świątek w meczu o punkty.

Świątek: To był dla mnie brutalny mecz

Polka po wygranej z Krejcikovą przyznała, że awans do 1/4 finału przyszedł jej z wielkim trudem. – Nie było mi dziś do śmiechu. To był dla mnie brutalny mecz. W trakcie spotkania sama siebie pytałam, co jest nie tak i próbowałam temu zaradzić. Czasami nie wyglądało to pięknie, ale jestem szczęśliwa, że poradziłam sobie w dniu, w którym nie wszystko szło po mojej myśli. Jeszcze rok temu na pewno nie znalazłabym rozwiązania w takim meczu. To na pewno progres – zaznaczała.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek?

Starcie Świątek ze Switoliną odbędzie się w piątek 14 maja. Mecz o półfinał WTA w Rzymie będzie można zobaczyć około godziny 18:00 na Canal+ Sport oraz online w aplikacji Canal+.

