WTA w Rzymie: Iga Świątek wygrywa dwa mecze jednego dnia i melduje się w finale

Iga Świątek miała w sobotę przed sobą arcytrudne zadanie. O godzinie 11 rozgrywała ćwierćfinał WTA w Rzymie. Jej przeciwniczką była plasująca się na 6. miejscu rankingu WTA Elina Svitolina. Polka zwyciężyła to spotkanie 6:2, 7:5 i awansowała do półfinału turnieju, który odbywał się już 5 godzin później.

Oponentką Igi Świątek w półfinałowym starciu była 17-letnia Cori Gauff, która znalazła się na tym etapie rozgrywek dzięki kontuzji jej ćwierćfinałowej rywalki, liderki rankingu WTA, Ashleigh Barty. Młoda Amerykanka weszła do „czwórki” tak prestiżowego turnieju po raz pierwszy w karierze.

Iga Świątek pierwszy raz w karierze w finale WTA 1000

Można było się zastanawiać, czy Polka, aby na pewno nie odczuwa zmęczenia po rozgrywce sprzed zaledwie pięciu godzin, ale zawodniczka szybko rozwiała wątpliwości. W pierwszym secie półfinałowego starcia doszło do tie-breaka, Świątek jednak z wydawałoby się wielką łatwością go wygrała. Drugi set to od pewnego momentu widoczna przewaga reprezentantki Polski. W pewnym momencie prowadziła ze swoją przeciwniczką 5:1, więc każdy kolejny gem był na wagę wygranej. Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 7:6, 6:3 dla Świątek, która awansowała tym samym do finału z serii WTA 1000 po raz pierwszy w swojej karierze.

W meczu finałowym przeciwniczką Świątek będzie Czeszka Karolina Pliskova, 9. rakieta WTA. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 16 maja o godzinie 14:30.

