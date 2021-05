Roland Garros. Znamy pierwszą rywalkę Igi Świątek

Każdy polski kibic chciałby, aby turniej Rolanda Garrosa 2021 zakończył się tak samo jak ten w poprzednim roku, kiedy to triumfatorką całej imprezy została Iga Świątek. Polka pokonała wtedy w finale jedną z czołowych tenisistek świata, Sofię Kenin 2:0 (6:4, 6:1). Żeby jednak dotrzeć do ostatecznej fazy turnieju, trzeba zacząć od pierwszej rundy. W czwartek 27 maja dowiedzieliśmy się, z kim Świątek rozpocznie drogę do obrony tytułu.

Roland Garros. Iga Świątek zagra z Kają Juvan

W losowaniu do turnieju Rolanda Garrosa, Iga Świątek była rozstawiona z numerem osiem. Przeciwniczką Polki okazała się jej dobra koleżanka, Kaja Juvan, obecnie 101. rakieta rankingu WTA. Ostatni raz te zawodniczki spotkały się w lutym 2021 na turnieju WTA w Melbourne. Reprezentantka Biało-Czerwonych wygrała wtedy ze Słowenką 2:1 (2:6, 6:2, 6:1).

Swoich rywali poznali też inni polscy zawodnicy. Magda Linette w swoim pierwszym spotkaniu French Open zmierzy się z Cloe Paquet. Kamil Majchrzak zagra z Arthurem Cazaux, a na swojego przeciwnika, który zostanie wyłoniony w eliminacjach, wciąż czeka Hubert Hurkacz.

Turniej główny French Open rozpocznie się 30 maja i potrwa do 13 czerwca. Zawody miały pierwotnie odbyć się tydzień wcześniej, ale organizatorzy podjęli decyzję o ich przesunięciu, ponieważ chcą, żeby na trybunach usiadło jak najwięcej kibiców.

