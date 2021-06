Świątek walczy o ćwierćfinał French Open. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz?

Iga Świątek nie przestaje zachwycać i jest na właściwej drodze, by obronić tytuł we French Open. Już w poniedziałek 7 czerwca może jeszcze bardziej zbliżyć się do kolejnego triumfu. W ramach 1/8 finału turnieju zmierzy się z Martą Kostiuk.

W poprzedniej rundzie Iga Świątek pokonała Anett Kontaveit (7:6 i 6:0), dzięki czemu awansowała do kolejnego etapu French Open. Wcześniej natomiast, w tym samym turnieju, Polka triumfowała nad Rebbecą Peterson oraz Kają Juvan. Kolejną przeciwniczką utalentowanej 20-latki będzie Martia Kostiuk. Jest ona klasyfikowana dopiero na 81. miejscu rankingu WTA, podczas gdy Świątek na dziewiątym. Ukrainka ma na swym koncie zwycięstwa w tegorocznej edycji turnieju z Wawarą Graczewą, Saisai Zheng czy Garbine Muruguzą. Oprócz solowych występów Polka występuje również w duecie z Bethanie Mattek-Sands, z którą 6 czerwca grała przeciwko Hsieh Su-Wei z Tajlandii oraz Elise Mertens z Belgii. Świątek wraz ze swoją amerykańską partnerką wygrały 2:1 (5:7, 6:4, 7:5), dzięki czemu awansowały do ćwierćfinału turnieju deblowego. French Open. Iga Świątek kontra Marta Kostiuk. Kiedy i gdzie oglądać? Iga świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w poniedziałek 7 czerwca. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00, a transmisję będzie można śledzić na antenie telewizji Eurosport 1. Będzie to ostatnie spotkanie tego dnia. Czytaj też:

Magda Linette jak Iga Świątek. Polka zagra w ćwierćfinale debla