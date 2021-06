Iga Świątek walczy w deblu o półfinał French Open. O której mecz Polki?

Iga Świątek wciąż pozostaje w grze o półfinały gry pojedynczej i deblowej we French Open. Już we wtorek 8 czerwca razem z Bethanie Mattek-Sands powalczy o awans do kolejnej rundy, a rywalkami Polki i Amerykanki będą Andreja Klepac i Darija Jurak.

Jeszcze nie opadły emocje po fenomenalnym meczu 1/8 finału między Igą Świątek i Martą Kostiuk, a Polka zagra kolejne spotkanie we French Open. Tym razem w parze z Bethanie Mattek-Sands powalczy o półfinał rozgrywek deblowych, mierząc się z Andreją Klepac i Dariją Jurak. French Open. Iga Świątek w ćwierćfinale debla Polka i Amerykanka w pierwszej rundzie French Open pokonały Aubane Droguet i Selenę Janicijevic 6:0, 6:1. W walce o trzecią rundę spotkały się z kolei z Anną-Leną Friedsam i Yafan Wangz, wygrywając 7:5, 6:3. Ich rywalkami w walce o kolejny etap wielkoszlemowego turnieju były Tajwanka Hsieh Su-wei oraz Belgijka Elise Mertens. Chociaż rywalki były zdecydowanymi faworytkami starcia, to Świątek i Mattek-Sands walczyły z nimi jak równy z równym. Pierwszego seta wprawdzie wygrały Hsieh i Mertens w stosunku 7:5, ale kolejna partia należała już do 20-latki i jej partnerki. W gemach było 6:4, a o awansie do półfinału decydował kolejny set. Tam Świątek i Mattek-Sands przegrywały 1:5, ale zdołały odwrócić losy spotkania i broniąc po drodze kilka piłek meczowych, pokonały Tajwankę i Belgijkę 7:5. Iga Świątek w ćwierćfinale French Open. O której mecz? Świątek – Mattek-Sands zagrają w drugim meczu dnia rozgrywanym na korcie Simonne-Mathieu. Pierwsze spotkanie przewidziano na godz. 12, przez co Polka i Amerykanka wybiegną na kort ok. godz. 13:30-14:00, o ile pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe się nie przedłuży. Ćwierćfinał debla z udziałem Igi Świątek. Transmisja Mecz ćwierćfinałowy z udziałem Igi Świątek będzie transmitowany na antenie Eurosportu. Relacja będzie dostępna również w serwisie Eurosport Player. Czytaj też:

