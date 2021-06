Roland Garros. Linette i Pera zagrają w ćwierćfinale debla

Magda Linette wzięła udział w turnieju Rolanda Garrosa w rozgrywkach singlowych i deblowych. Polka zakończyła już indywidualne starty, ponieważ przegrała w trzeciej rundzie z Ons Jabeur i toczy walkę już tylko na jednym froncie.

Magda Linette – droga do ćwierćfinału

W pierwszej rundzie para Linette – Pera zmierzyła się z chilijsko-amerykańskim duetem (Desirae Krawczyk i Alexa Guarachi). Polka wraz z towarzyszką wygrały to spotkanie 2:1 (6:3, 6:7, 6:3). Druga runda to starcie z Zariną Diyas i Varvarą Grachevą. Tam polsko-amerykańska para odniosła łatwe zwycięstwo 2:0 (6:0, 6:2). Ostatni mecz deblowy to pojedynek z duetem Lucie Hradecka – Laura Siegemund. Tam Linette i Pera dwa razy dochodziły do tie-breaku i dwa razy okazywały się w nim lepsze. Całe spotkanie wygrały 2:0 (7:6, 7:6).

Roland Garros. Linette – Pera. O której spotkanie?

Magda Linette i Bernarda Pera zagrają swój mecz w środę 9 czerwca. Ich spotkanie jest ustawione jako drugie na korcie Simonne-Mathieu, na którym sesja rozpoczyna się o godzinie 11. Niestety nie ma dostępnej transmisji w polskiej telewizji. Jeśli Biało-Czerwona wraz ze swoją partnerką wygrają to spotkanie, czeka je półfinałowa potyczka z czeskim duetem Barbora Krejcikova – Katerina Siniakova.

