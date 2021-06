Iga Świątek w finale debla French Open! Polka o krok od triumfu w turnieju

Iga Świątek wprawdzie po przegranej z Marią Sakkari odpadła z indywidualnego turnieju French Open, ale wciąż pozostawała w grze o finał debla. Razem z Bethanie Mattek-Sands pokonały na poprzednim etapie Roland Garrosa Andreję Klepac i Dariję Jurak, otwierając sobie tym samym drogę do triumfu w rozgrywkach.

Roland Garros. Iga Świątek w finale debla

Świątek i Mattek-Sands mierzyły się w półfinale z Rumunką Iriną-Camelią Begu i zawodniczką z Argentyny Nadią Podoroską. Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla Polki i Amerykanki, które szybko wygrały dwa pierwsze gemy. Rywalizacja była jednak wyrównana aż do siódmego gema, który po swojej stronie zapisały Świątek i Mattek-Sands. Polsko-amerykański duet wygrał jeszcze dwa kolejne gemy, kończąc seta wynikiem 6:3.

Iga Świątek w półfinale Roland Garros

Początek drugiej partii należał do Rumunki i Argentynki, które wygrały pierwszego gema po autowym ataku Świątek. 20-latce i jej partnerce udało się doprowadzić do wyrównania, a w kolejnych minutach obie pary grały gem za gem. Dzięki błędom rywalek i świetnych akcjach Świątek i Mattek-Sands udało im się wyjść na prowadzenie 4:3, a następnie podwyższyć je do 5:3.

Rywalki nie zamierzały jednak ustępować, a dobra gra Podoroskiej przy siatce i autowy atak Świątek przyniosły im zwycięstwo w kolejnym gemie. Przy serwisie Polki byliśmy świadkami decydujących akcji – 20 latka i jej partnerka wygrały na przewagi, tym samym meldując się w finale Rolanda Garrosa!

