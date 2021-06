WTA Eastbourne. Iga Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju. Zobacz, gdzie obejrzeć mecz

Iga Świątek bierze udział w turnieju WTA 500 w Eastbourne. Polska tenisistka traktuje te zawody również jako trening przed nachodzącym Wimbledonem, ponieważ oba te turnieje są rozgrywane na trawie, czyli nawierzchni, z którą Świątek nie ma dużego doświadczenia.

Problemy w pierwszej rundzie turnieju

Na początek turnieju Iga Świątek zmierzyła się z Heather Watson. Pierwszy set padł łupem naszej tenisistki. Polka miała go pod kontrolą i spokojnie wygrała 6:3. Duże emocje towarzyszyły przy rozgrywaniu partii drugiej, ponieważ zawodniczki doprowadziły w nim do tie-breaka. Tam górą okazała się Watson, która ostatecznie wygrała seta 7:6 (7:4). Trzecia partia to skuteczny powrót Biało-Czerwonej zawodniczki. Świątek przegrywała już 4:1, ale wtedy odwróciła się karta i to Polka wygrała ostatecznie seta 7:5.

Kasatkina – Świątek. Gdzie oglądać spotkanie?

W drugiej rundzie Igę Świątek czeka pojedynek z Darią Kasatkiną, która wygrała swoje pierwsze spotkanie 7:5, 2:2 (przeciwniczka skreczowała). Mecz najwcześniej zacznie się o godzinie 17. Transmisja z niego dostępna będzie na Canal+ Sport i w serwisach canalplussport.pl i Player.pl.

