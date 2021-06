Iga Świątek rozpoczyna grę w tegorocznym Wimbledonie. Kiedy pierwszy mecz Polki?

Iga Świątek rozpocznie zmagania w Wimbledonie 28 czerwca. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Su-Wei Hsieh. Zawodniczka ta pochodzi z Tajwanu i jest sklasyfikowana na 69. miejscu rankingu WTA. Polka wydaje się więc zdecydowaną faworytką tego starcia, ponieważ zajmuje dziewiątą lokatę.

Iga Świątek ćwiczyła podczas WTA Eastbourne

To będzie drugi raz w historii, gdy polska zawodniczka wystąpi na trawiastych kortach, na których jednak nie radzi sobie tak dobrze, jak na sztucznych. Wcześniej, w ramach przygotowań to Wimbledonu, Świątek zagrała już na trawiastej nawierzchni, rywalizując w turnieju WTA Eastbourne i rzeczywiście było widać gołym okiem, iż ma pewne problemy techniczne. – Chcę poświęcić ten czas na naukę gry na trawie – mówiła przed tamtymi rozgrywkami.

Mimo takiej deklaracji Polka podeszła do WTA Eastbourne ambicjonalnie. Widać to było choćby po meczu z Heather Watson, który wygrała mimo sporych problemów, a po zakończeniu meczu przykryła się ręcznikiem, by w ten sposób szybciej stłumić emocje. Niestety w drugiej rundzie nasza zawodniczka przegrała Darią Kasatkiną i odpadła z rozgrywek. Wcześniej zaś doszła do ćwierćfinału French Open w singlu, a także zajęła drugie miejsce w deblu z Bethanie Mattek-Sands.

Transmisja meczu Świątek z Su-Weh Hsieh?

Mecz Igi Świątek z Su-Wei Hsieh odbędzie się 28 czerwca około godziny 18 lub 19. Będzie można obejrzeć go na platformie ipla.tv oraz na antenie Polsatu Sport.

