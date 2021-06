Magda Linette i Iga Świątek w kolejnych meczach Wimbledonu. Kiedy i gdzie oglądać ich starcia?

Tenisiści i tenisistki z całego świata 28 czerwca rozpoczęli zmagania w Wimbledonie. Dwa dni później na korty wyjdą również reprezentantki Polski. Magda Linette oraz Iga Świątek zmierzą się ze swoimi rywalkami odpowiednio w ramach rundy pierwszej i drugiej.

Magda Linette i Iga Świątek w kolejnych meczach Wimbledonu

Jako pierwsza swoje starcie rozegra Magda Linette. Zawodniczka ta zmierzy się z Amandą Anisimovą. Dla tych tenisistek będzie to dopiero pierwsze starcie w tegorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego. Przez pierwsze dwa dni grę Polki oraz Amerykanki uniemożliwiły obfite opady deszczu. Teoretyczną faworytką tego spotkania będzie Linette, która klasyfikowana jest na 44. miejscu rankingu WTA. Anisimova zajmuje natomiast 81. lokatę. Poznanianka w ostatnim czasie doszła do trzeciej rundy w grze singlowej podczas Roland Garros, a także do półfinału w rywalizacji deblowej.

W drugim najbardziej interesujących polskich kibiców starciu Iga Świątek zmierzy się z Wierą Zwonariewą. Dla tej naszej reprezentantki będzie to już drugi mecz podczas Wimbledonu 2021. Wcześniej, 28 czerwca, warszawianka zmierzyła się z Su-Wei Hsieh z Tajwanu i pokonała ją 2:0 (6:4 i 6:4). Rosjanka natomiast pokonała Marię Bouzkovą również w dwóch setach, choć z nieco większymi problemami (7:5 i 6:4). Świątek i Zwonariewa zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Polka zajmuje obecnie 9. lokatę w rankingu WTA, jej dzisiejsza przeciwniczka jest dopiero 96. w tabeli.

Linette – Anisimova i Świątek – Zwonariewa. Tranmisja TV

Mecze Magdy Linette oraz Igi Świątek odbędą się 30 czerwca. Pierwsza zawodniczka wyjdzie na kort o godzinie 12:00. Z kolei druga z Polek zagra nieco później. Jej mecz na korcie numer dwa będzie czwartym w kolejności. Przewiduje się, iż Świątek rozpocznie swoje spotkanie około 17:30. Oba starcia będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport, a także w serwisie ipla.tv.

Czytaj też:

Krecz, łzy na korcie. Serena Williams zakończyła udział w Wimbledonie po pierwszej rundzie