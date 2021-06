Iga Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu! Polka pokonała Wierę Zwonariową

Iga Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu wygrała z Su-Wei Hsieh. Polka pokonała rywalkę 2:0 (6:4, 6:4), a na kolejnym etapie turnieju przyszło jej mierzyć się z Wierą Zwonariową, która wcześniej pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą.

Wysoka wygrana w pierwszym secie

Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla Świątek, która w pierwszym gemie popisała się świetnym forhendem i serwisem. Polka wygrywała też kolejne akcje, aż objęła prowadzenie 3:0. Rosjanka rozkręcała się jednak z akcji na akcję, a w kolejnym gemie dobrze serwowała i wykorzystała błąd 20-latki. To pomogło ugrać jej pierwszego gema w spotkaniu.

Kluczowym momentem seta był piąty gem, w którym zawodniczki grały na przewagi. Ostatecznie po długiej wymianie Zwonariowa trafiła w siatkę, dzięki czemu Polka podwyższyła prowadzenie. Jej łupem padł również kolejny gem, a pod koniec partii Świątek popisała się asem serwisowym. Pierwszego seta wygrała 6:1 i była na dobrej drodze do wygrania całego starcia.

Iga Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu!

Początek drugiej partii również należał do Świątek, która rozpoczęła rywalizację od przełamania. Polka wygrała także kolejnego gema, popisując się skutecznym serwisem. Zwonariowa, podobnie jak w pierwszym secie, również w drugim powoli rozkręcała się, wygrywając gema do 0 i doprowadzając do wyniku 2:1 dla 20-latki.

Rosjanka wprawdzie zaprezentowała kilka skutecznych zagrań, ale to było za mało na dobrze dysponowaną Świątek. 20-latka wygrała trzy kolejne gemy i przy wyniku 5:1 była już o krok od zwycięstwa w secie i całym meczu. Zwonariowa nie zamierzała jednak odpuszczać, zapisując na swoje konto drugiego gema.

W następnym Rosjanka po raz pierwszy przełamała rywalkę i doprowadziła do stanu 5:3. W ostatnim, kluczowym gemie, Zwonariowa popełniała niewymuszone błędy, które bezlitośnie wykorzystała Polka. Świątek wygrała 6:3, a całe spotkanie 2:0 (6:1, 6:3). Tym samym Polka zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu.

