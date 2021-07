Wimbledon. Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju. Dzisiaj zagra z Rumunką

Iga Świątek póki co bardzo dobrze radzi sobie na trawiastych kortach Wimbledonu. I chociaż ta nawierzchnia nie należy do jej ulubionych, to potrafi wypunktować słabości rywalek. Tak było w meczu pierwszej rundy, w której Polka pokonała Su-Wei Hsieh w stosunku 2:0 (6:4, 6:4). W kolejnym starciu bez większych problemów poradziła sobie z doświadczoną Wierą Zwonariową, również w dwóch setach (6:1, 6:3).

Tym razem 20-latce przyjdzie mierzyć się z Iriną Begu. Rumunka zajmuje dopiero 79. miejsce w rankingu WTA, więc to Polka będzie faworytką starcia trzeciej rundy. Panie jak do tej pory nigdy nie mierzył się na korcie, ale niespełna 31-letnia Begu może pochwalić się już dużym doświadczeniem. Na swoim koncie ma cztery wygrane turnieje WTA. Udało jej się również dotrzeć do 1/8 finału Australian Open i French Open.

O której zagra Iga Świątek?

Mecz Iga Świątek - Irina-Camelia Begu odbędzie się w piątek 2 lipca na korcie nr 12. Zawodniczki powinny przystąpić do rywalizacji o godz. 12, o ile planów organizatorów nie pokrzyżują opady deszczu. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport i w serwisie ipla.tv.

