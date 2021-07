Iga Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu! Polka nie dała szans rywalce

Iga Świątek pewnie przeszła dwie pierwsze rundy Wimbledonu, pokonując kolejno Su-Wei Hsieh (6:4, 6:4) oraz Wierą Zwonariową (6:1, 6:3). W trzeciej rundzie przyszło jej mierzyć się z Iriną-Camelią Begu, która zajmuje dopiero 79. miejsce w rankingu WTA. Polka była pewną faworytką tego starcia, co starała się potwierdzać już od początku meczu.

Dominacja Świątek

Świątek wygrała pierwszego gema przy swoim serwisie, popisując się dobrym forhendem i korzystając z błędu rywalki. Triumfatorka French Open 2020 postraszyła rywalkę forhendem również w kolejnym gemie, który także padł jej łupem. 20-latka zyskiwała przewagę serwisem, dzięki czemu podwyższyła prowadzenie na 3:0.

Rozpędzona Świątek w pierwszej partii nie dała większych szans rywalce, wygrywając dwa kolejne gemy. Rumunka nawiązała wyrównaną rywalizację dopiero w szóstym gemie, punktując dzięki dobremu serwisowi. Końcówka seta należała jednak do Polki, która zakończyła go wynikiem 6:1.

Świątek w kolejnej rundzie Wimbledonu

Chociaż pierwszego gema w drugiej partii ugrała Begu, to Świątek szybko zaczęła wykorzystywać słabości rywalki i wygrała do 15. Ataki Rumunki były często autowe, co wynikało z trudnych do obrony zagrań Polki. Ta zapisała na swoim koncie kolejnego gema, prowadząc już 2:0.

Trzeci gem był bardziej wyrównany, a na przewagi wygrała go Świątek. Czwarty gem również padł łupem Polki, która przy stanie 4:0 była już o krok od zwycięstwa w partii i całym spotkaniu. Po wygraniu piątego gema na przewagi pozostało jej tylko postawić „kropkę nad i”. 20-latka zapisała na swoim koncie także kolejnego gema, wygrywając partię 6:0, a całe spotkanie 2:0 (6:1,6:0).

