Iga Świątek zagra o ćwierćfinał Wimbledonu. Z tą rywalką już raz wygrała

Iga Świątek bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznym Wimbledonie, a w trzech pierwszych starciach nie straciła seta. Polka wygrywała kolejno z Su-Wei Hsieh (6:4, 6:4), Wierą Zwonariową (6:1, 6:3) oraz Iriną-Camelią Begu (6:1, 6:0). W kolejnym meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, zmierzy się z Ons Jabeur.

Szansa na rewanż

Tunezyjka zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu WTA, a od początku Wimbledonu prezentuje dobrą formę. Wyeliminowała już Venus Williams i Garbine Muguruzę, przechodząc zarazem do historii. Jabeur jest pierwszą Arabką, która dotarła do czwartej rundy Wimbledonu.

Świątek i Jabeur do tej pory raz zmierzyły się na korcie. W lipcu 2019 roku zagrały na turnieju WTA w Waszyngtonie, a górą była Polka, która wygrała w trzech setach (4:6, 6:4, 6:4). Teraz zagrają o awans do ćwierćfinału Wimbledonu, co dla obu tenisistek byłoby życiowym osiągnięciem.

Mecz Świątek i Jabeur odbędzie się na korcie nr 2, a początek starcia zaplanowano na godz. 12. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport oraz w serwisie ipla.tv.

