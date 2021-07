Wimbledon. Trudne zadanie przed Hurkaczem. Polak zagra z wiceliderem rankingu

Hubert Hurkacz w pierwszych trzech rundach Wimbledonu zaprezentował się z bardzo dobrej strony, nie tracąc żadnego seta. Awans do ćwierćfinału wywalczył po pokonaniu Aleksandra Bublika, wygrywając 6:3, 6:4 i 6:2. Tym samym 24-latek po raz pierwszy w karierze awansował do czwartej rundy tego wielkoszlemowego turnieju.

Rywalem Hurkacza będzie Danił Miedwiediew, czyli wicelider rankingu ATP. Rosjanin jak do tej pory dobrze radził sobie w wielkoszlemowych turniejach, dochodząc do finałów US Open 2019 i Australian Open 2021. 25-latek w trzeciej rundzie po wyrównanej walce pokonał Chorwata Marina Cilicia i to on będzie faworytem starcia z Hurkaczem.

O której zagra Hubert Hurkacz?

Polak rozegra swój mecz w poniedziałek 5 lipca, a spotkanie zostanie przeprowadzone na korcie nr 2. Będzie to trzecie starcie z rzędu, a rywalizację na wspomnianym korcie rozpocznie o godz. 12 Iga Świątek. Oznacza to, że mecz Hurkacza nie rozpocznie się wcześniej niż godz. 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport oraz w serwisie ipla.tv.

