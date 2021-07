Hurkacz zagra z Federerem o półfinał Wimbledonu. Wiadomo już, kiedy mecz Polaka

Hubert Hurkacz do rywalizacji z Daniłem Miedwiediewem przystąpił w poniedziałek 5 lipca, ale spotkanie przerwano w czwartym secie z powodu intensywnych opadów deszczu. Mecz wznowiono następnego dnia, który okazał się szczęśliwy dla Polaka. 24-latek wprawdzie przegrywał 1:2 w setach, jednak zdołał odwrócić losy starcia i wygrać 3:2. Tym samym Hurkacz awansował do ćwierćfinału Wimbledonu, co można uznać za dużą niespodziankę.

Hurkacz zagra z Federerem

W walce o półfinał wielkoszlemowego turnieju Polak zmierzy się z Rogerem Federerem, który już ośmiokrotnie wygrywał Wimbledon. Mecz odbędzie się w środę 7 lipca na korcie centralnym, gdzie o 14:30 zagrają Novak Djoković i Marton Fucsovics. Po zakończeniu tego spotkania, czyli około godz. 17, do rywalizacji przystąpią Hurkacz i Federer.

Faworytem ćwierćfinału będzie Federer, który do rywalizacji na londyńskich kortach przystąpił rozstawiony z numerem szóstym. Utytułowany Szwajcar w czwartej rundzie turnieju pokonał w trzech setach Lorenzo Sonego. Spotkanie Federera z Hurkaczem będzie transmitowane na antenie Polsat Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

