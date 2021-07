Hurkacz zagra o półfinał Wimbledonu. Piechociński kibicuje... Federerowi

Hubert Hurkacz już w środę 7 lipca rozegra ćwierćfinałowe spotkanie na Wimbledonie, gdzie zmierzy się z Rogerem Federerem. „Pierwszy raz w historii trzymam kciuki za obcokrajowca w walce z Polakiem. Hurkacz ma jeszcze czas, a dla Rogera to de facto ostatnie podejście do trawy Londynu na tym etapie” – skomentował na Twitterze Janusz Piechociński.

Wpis byłego posła doczekał się kilkudziesięciu komentarzy, a część internautów nie zgodziła się z argumentacją byłego prezesa PSL. „Hurkacz też nie ma czasu, niech wygrywa ile może. Tu nie ma puszczania przodem kombatantów” – stwierdził jeden z nich. „Federer już swoje wygrał, czas na młodszych” – argumentował kolejny. „Panie Januszu niech wygra młodość” – czytamy w następnym komentarzu.

Federer u schyłku kariery?

Piechociński w swojej argumentacji może mieć nieco racji, ponieważ Federer w sierpniu skończy 40 lat i życiową formę ma już za sobą. Szwajcar do tej pory ośmiokrotnie wygrywał Wimbledon, a podczas tegorocznego turnieju stanie przed szansą na kolejny triumf w wielkoszlemowej imprezie. To może być ostatnie zwycięstwo tego utytułowanego tenisisty na londyńskich kortach, a już w środę 7 lipca po południu przekonamy się, czy na drodze do upragnionej wygranej stanie mu Hurkacz. Starcie powinno rozpocząć się około godz. 17-17:30.

