Nowe rankingi WTA i ATP. Świątek nadal w czołówce. Gorsza pozycja Hurkacza

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w nowych zestawieniach WTA i ATP nadal zajmują wysokie pozycje. Lokata polskiej tenisistki nie uległa zmianie, natomiast półfinalista Wimbledonu zaliczył regres o jedno miejsce.

Iga Świątek najwyżej w karierze

Zaledwie 20-letnia Iga Świątek zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA. Ogólnie w pierwszej ósemce nie zmienił się układ zawodniczek. Nadal pierwszą lokatę dzierży 25-letnia Australijka Ashley Barty, a za jej plecami znajdują się Naomi Osaka i Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o zmiany na ostatnich miejscach pierwszej dziesiątki, to 9. wcześniej Simona Halep i 10. Garbine Muguruza zamieniły się miejscami.

Hubert Hurkacz stracił historyczną pozycję

Hubert Hurkacz dotarł aż do półfinału Wimbledonu, ale to nie pomogło mu w utrzymaniu pozycji w nowym rankingu ATP. W zestawieniu mężczyzn zmianie nie uległa cała pierwsza dziesiątka. Modyfikacje układów zaczynają się od miejsca numer 11, czyli tego, które do tej pory zajmował Hubert Hurkacz. Była to najwyższa pozycja dla polskiego tenisisty w karierze. Niestety, teraz półfinalista Wimbledonu spadł o jedno oczko. Ranking otwiera trio Novak Djokovic, Danił Miedwiediew i Rafael Nadal. Na 9. miejscu znajduje się Roger Federer, którego Hurkacz pokonał w drodze do półfinału wielkoszlemowego turnieju na trawie.

Jeśli chodzi o innych polskich tenisistów to Magda Linette zajmuje obecnie 45. miejsce, Katarzyna Kawa jest 143. a Magdalena Fręch 152. W rankingu ATP 115. miejsce zajmuje Kamil Majchrzak, a na 170. pozycji znajduje się Kacper Żuk.

Czytaj też:

Finalista Wimbledonu nie jedzie na igrzyska olimpijskie. Kolejny znany tenisista rezygnuje z Tokio