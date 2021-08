Deblowe starcia polskich tenisistów. Hurkacz awansował, Świątek odpadła

Iga Świątek zupełnie nie poradziła sobie podczas tegorocznych zmagań indywidualnych na turnieju w Cincinnati. Polka dostała się do drugiej rundy bez gry, na zasadzie „wolnego losu”. Tam spotkała się z Ons Jabeur, która okazała się dla tenisistki z Raszyna za silna i wygrała z nią 2:0 (6:3, 6:3).

Hubertowi Hurkaczowi (12. miejsce ATP) poszło w singlu trochę lepiej. Polak pokonał nawet w drugiej rundzie doświadczonego Andy'ego Murraya. W trzeciej niestety notowany na 13. pozycji w rankingu ATP Pablo Carreno-Busta pokonał biiało-czerwonego tenisistę 2:0, oba sety rozstrzygając w tie-breaku.

Świątek i Mattek-Sands gorsze od mistrzyń French Open

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands już zakończyły swój udział w deblowym turnieju w Cincinnati. Polka i Amerykanka pokonały w pierwszej rundzie parę Martic/Rogers, a w drugiej rozprawiła się z duetem Jurak/Klepac. Niestety w ćwierćfinale napotkały na mocne przeciwniczki Krejcikovą i Siniakovą, które w czerwcu wygrały z polsko-amerykańskim duetem w finale French Open. Ćwierćfinał, który odbyło się w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu również zakończyło się zwycięstwem Czeszek 2:0 (6:4, 6:3).

Polsko-włoska para z awansem do ćwierćfinału

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale ATP Cincinnati dopiero zagra. Polak w parze z Jannikiem Sinnerem z Włoch wygrali drugą rundę 2:1 (6:7, 7:5, 5-10). Ich przeciwnikami byli doświadczeni Chorwaci Mektic i Pavic. Pierwszy set zakończył się pozytywnym wynikiem dla przeciwników polsko-włoskiego duetu. Doszło w nim do tie-breaku, w którym dało o sobie znać większe doświadczenie chorwackiej strony. W drugim natomiast Hurkaczowi i Sinnerowi udało się aż trzykrotnie przełamać przeciwnika, co dało im upragniony remis w setach. W super tie-breaku Polak i Włoch szybko zdobyli trzypunktowe prowadzenie, a przeciwnicy się pogubili. Nasz tenisista wraz ze swoim partnerem awansowali w rezultacie do ćwierćfinału.

Czytaj też:

Świetny początek mistrzostw Europy w wykonaniu siatkarek. Polki pokonały Niemki