Rafael Nadal zapowiedział przerwę w występach. „Potrzebuję trochę czasu”

Rafael Nadal z powodu swojej kontuzji zrezygnował z występów na Wimbledonie, igrzyskach olimpijskich a także na turniejach w Toronto i Cincinnati. Wiadomo już, że hiszpańskiego tenisistę ominą również US Open, ATP FInals i BNP Paribas Open w Indian Wells. Zawodnik nie jest w stanie trenować na odpowiedniej intensywności, ponieważ nasiliły się jego przewlekłe problemy ze stopą.

Rafael Nadal kończy sezon

„Dzień dobry, chciałem poinformować, że niestety muszę zakończyć sezon 2021” – zaczął swoją wiadomość do fanów Nadal. „Szczerze przyznam, że od roku dokucza mi kontuzja stopy, na którą potrzebuję trochę więcej czasu. Przedyskutowałem to z zespołem i rodziną i ustaliłem, że to najlepszy sposób na powrót do pełni sił” – dodał tenisista.

Zawodnik przyznał, że kontuzja dokucza mu w mniejszym lub większym stopniu od wielu lat. „Nie jest to nowy uraz, tylko taki, z którym zmagam się tak naprawdę od 2005 roku. Czas na poszukanie nowych rozwiązań tego problemu, albo chociaż poprawienia mojego stanu” – napisał Nadal. „Obiecuję, że zamierzam ciężko pracować, aby nadal cieszyć się tym sportem jeszcze przez jakiś czas” – dodał na koniec tenisista. Ostatnie zawody w Waszyngtonie Hiszpan zakończył na drugiej rundzie, po przegranej 1:2 z Lloydem Georgem Harrisem.

